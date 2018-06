La ricetta di “Ceriale al Centro”: “Ridare ai Cerialesi una città viva”

Ceriale. “Si chiude il periodo di campagna elettorale che ci ha dato l’opportunità di stare a stretto contatto con tutti i nostri concittadini. Li abbiamo ascoltati nel nostro gazebo in Piazza della Vittoria e in giro per la città, abbiamo condiviso idee e ora ancora di più crediamo nella nostra ‘ricetta’ per far rinascere Ceriale, renderla viva e darle la dignità che merita”. A dirlo è Gian Rodolfo Quilici, candidato consigliere nella lista Ceriale al Centro.

“Ceriale al Centro è rappresentata da persone appartenenti e appartenute a Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d’Italia, un gruppo di centro destra con forte carattere di innovazione, che vuole impegnarsi per cambiare Ceriale con la modernità e l’avanguardia di cui ha bisogno. Una lista civica formata prevalentemente da persone nuove alla politica e che hanno deciso di unirsi con impegno ed energia per dare una nuova opportunità di rinascita a Ceriale. Tutte persone che vivono Ceriale e che conoscono alla perfezione le problematiche da affrontare con sollecitudine e risolvere senza indugi” prosegue Quilici.

“Molti di noi sono nuovi alla politica, ma insieme al nostro candidato Sindaco Arturo Moreno, un uomo di parola, con le idee chiare, che desidera innanzi tutto abbattere le barriere tra cittadini e istituzione, sempre disponibile, sempre presente e che ha decennale esperienza nell’amministrazione comunale, ci impegneremo per far fronte alle difficoltà che attanagliano il paese e dare finalmente luce a Ceriale. Siamo tutte persone che puntiamo ai fatti e meno alle parole” spiega Roberto Garofalo, candidato consigliere di Ceriale al Centro.

Il programma della lista civica Ceriale al Centro è fondato su alcuni punti cardine:

TURISMO: imprescindibile per una cittadina come Ceriale, che vanta un bel territorio con spiagge, mare, colline e montagne. C’è tutto perché il turismo possa veramente funzionare, creare reddito tutto l’anno e rappresentare a pieno titolo il settore economico principale della città. Ceriale al Centro sostiene la NON introduzione della Tassa di soggiorno e principalmente intende destagionalizzare il turismo attraverso manifestazioni a cadenza periodica di natura commerciale, culturale, di intrattenimento e sportivo, con eventi dedicati anche alla promozione del nostro prodotto agricolo locale, anche grazie alla consulenza di agenzie specializzate nell’organizzazione di eventi.

Sarà importante dare risalto alla vocazione turistica di Ceriale, sia per le belle spiagge, con possibilità di vacanze relax o sportive, sia per la zona collinare, dove si possono utilizzare, manutenendoli regolarmente, sentieri già esistenti e crearne di nuovi per gli amanti delle attività outdoor, con risvolti positivi per la collettività, grazie alla creazione di posti di lavoro di cui c’è tanto bisogno. Sarà fondamentale attivare sistemi di comunicazione veloci e moderni, come i social, e un portale turistico funzionale, per un’efficace promozione del territorio.

SOCIALE: l’impegno di Ceriale al Centro per le tematiche sociali sarà massimo, con grande attenzione per i cittadini in accertato stato di bisogno e puntando con decisione sulla ristrutturazione dei settori portanti dell’economia della nostra città, in modo da poter offrire lavoro duraturo e creare benessere, ridando prima di tutto dignità e identità alle persone che in questi anni hanno perso tanto.

INCENTIVI AL COMMERCIO: riqualificazione del centro storico mediante incentivi alla ristrutturazione dei locali commerciali, agevolazioni e sgravi fiscali, in base alle normative vigenti, per commercianti o artigiani che desiderano aprire nuove attività, con conseguente creazione di posti di lavoro e assunzioni di personale.

GIOVANI: l’intento di Ceriale al Centro è cercare il più possibile di tenere i nostri giovani nella cittadina, creando nuovi punti di aggregazione e migliorando le strutture sportive.

SICUREZZA: Potenziamento dell’organico della Polizia Municipale ed incentivazione di una più capillare presenza fisica del Corpo sul territorio della città per arginare il problema della micro criminalità, dei furti negli appartamenti e del controllo degli stranieri.

NETTEZZA URBANA: Ceriale al Centro si impegna a riorganizzare il servizio di raccolta rifiuti con sgravi a vantaggio dei cittadini per l’impegno profuso nella differenziazione dei rifiuti e ridurre gli oneri nei mesi di bassa stagione per gli operatori turistici.