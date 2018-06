Alassio. Oltre alle finali nazionali di Jesolo Under 13 e Under 14 sono ancora diverse le formazioni della Pallacanestro Alassio impegnate nelle fasi finali delle varie categorie.

Tre contro tre protagonista anche per la categoria Under 16, alle finali regionali di Chiavari, dove la Pallacanestro Alassio si è presentata con due squadre: Noumeri, Manfredi, Garzoglio, Lila nel primo quartetto e Donadio, Leuzzi, Venturini, Fousfos nel secondo. Dopo le fasi a gironi le due squadre della Pallacanestro Alassio collezionano entrambe ben quattro vittorie e una sola sconfitta qualificandosi alle semifinali dove però Lavagna e Chiavari hanno la meglio sulle squadre gialloblù qualche si arrendono alle soglie della finalissima dopo essersi ottimamente comportati.

Oltre al tre contro tre ci sono state diverse partite, in settimana, molto importanti.

L’Under 16 ottiene un clamoroso sei su sei in Coppa Liguria e dopo aver battuto Busalla, Olimpia Taggia, My Basket Genova, Maremola, Varazze si sbarazzano della Pallacanestro Vado con un perentorio 37-80 in trasferta guadagnando l’accesso alla finale che la vedrà opposta alla favoritissima Blu Sea Basket Lavagna che in stagione ha disputato il campionato Eccellenza in Piemonte. “Anche se i pronostici sono tutti a favore della compagine tigullina ci giocheremo la partita ben contenti del cammino fatto, consapevoli dei progressi avvenuti durante la stagione e senza nulla da perdere”.

Successo, in gara 1 di semifinale, per l’Under 13 con Rapallo giocando un’ottima partita e vincendo 71-38 ben consci però che in trasferta sarà dura e nulla è stato ancora ottenuto. “Quando si giocherà la seconda partita l’obiettivo è quello di fare del nostro meglio per consolidare i miglioramenti registrati durante l’anno da questo gruppo nato in collaborazione con Le Torri”.

Esordienti femminili 2006-07-08: “se pensiamo allo scorso anno dove non abbiamo ottenuto neanche una vittoria, con una squadra interamente sottoleva di uno o due anni, ci sembrava un sogno raggiungere la final four regionale di Chiavari ma grazie al successo ottenuto con Ventimiglia il sogno è diventato realtà. Alla fine di una partita molto equilibrata riusciamo ad avere la meglio e chiudiamo il campionato con sette vittorie e cinque sconfitte contenti di aver raggiunto le finali regionali contro squadre che sicuramente ci saranno superiori ma felici di esserci”.

Nulla da fare, nella finalissima regionale, per le ragazze targate Blue Ponente Basket dell’Under 14 femminile che non riescono a superare il fortissimo Basket Pegli. Sono le genovesi ad aggiudicarsi il primo posto che consentirà loro di accedere meritatamente alle finali nazionali di Cagliari. “Complimenti però alle nostre per la grandissima stagione e per il secondo posto assoluto in regione, bravissime!”.