La pacchia (ovvero: la fogna siamo noi)

LA PACCHIA

INGREDIENTI

pomodoro

origano

olio buono

una fetta di pane casereccio

sale

C’è puzza di fogna.

E quella fogna siamo noi.

Non ci sono docce, non ci sono bagni.

Se vuoi cagare vai in un angolo e caghi.

Se ti vuoi lavare non ti lavi.

Se ti ammali è meglio che muori. Possibilmente lontano dai campi che intralci.

C’è puzza di fogna

e quella fogna siamo noi.

Quelli miti, quelli forti, quelli mansueti, quelli che piangono, i più disperati, i più soli, quelli che hanno appena perso qualcuno.

Quelli vanno bene.

Quelli vecchi, quelli che sanno, quelli che non hanno nulla da perdere, quelli che attendono solo una pallottola in testa.

Quelli non li vuole nessuno.

C’è puzza di fogna.

E quella fogna è la nostra casa.

E non importa se ogni tanto prende fuoco.

E non importa se le lamiere di giorno ti cuociono come un pollo

e di notte batti i denti dal freddo.

E non importa se mia sorella deve darla per pochi euro

E se ogni tanto il caporale la pretende gratis

E se la prima volta la hanno presa in dieci.

E se ha cagato due bambini morti tra i pomodori che stavano marcendo.

C’è puzza di fogna.

E quella fogna siamo noi.

Perchè siamo neri. Siamo sporchi. Siamo malati. Siamo delinquenti e ignoranti. Siamo cattivi e invasori.

C’è puzza di fogna

e quella fogna siamo noi.

Tra i pomodori, le fragole, le arance.

In mezzo alle pecore, alle capre, tra la merda di mucca.

Nei campi.

Nel mondo.

La fogna siamo noi.

PROCEDIMENTO

Lavate bene il pomodoro.

Schiacciatelo sul pane e strofinatelo fino a far impregnare la mollica del suo succo.

Salate, cospargete di origano e irrorate di olio.

Questa è una merenda salutare e economica per grandi e piccini.

