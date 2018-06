La musica del savonese Fabio Mosello su RAI 1 grazie a Stefano Sani.

Savona. Fabio Mosello, cantautore savonese giovanissimo, continua il suo cammino artistico guadagnando ottimi risultati. Dopo aver composto brani per vari artisti anche internazionali (fra tanti la star messicana Waleska, la crossover argentina Ana Magiar e la crossover canadese Giorgia Fumanti), recentemente Fabio ha incontrato il cantante Stefano Sani: nasce così una splendida collaborazione con l’ artista con il quale compone a quattro mani il pezzo “Liberi di vivere” arrangiato da Andrea De Paoli, un altro noto artista savonese.

Chi non ricorda il grande successo di Stefano Sani “Lisa”, scritta da Zucchero? Dopo alcuni Festival di Sanremo e tante partecipazioni televisive, per una serie di motivazioni, Stefano sparisce dalla scena artistica per molti anni. Dall’8 giugno lo abbiamo ritrovato su RAI 1 nel programma in 4 puntate dal titolo “Ora o mai piu”, presentato da Amadeus su progetto di Carlo Conti e del suo staff: nella serata finale di stasera, Stefano Sani canterà il singolo “Liberi di vivere” composto con Fabio Mosello.

Fabio afferma: “Con Stefano abbiamo deciso di raccontare nel brano le sensazioni e gli ostacoli che a volte la vita ci propone. Il superamento di questi e la crescita, portano alla consapevolezza ed alla maturità che fanno in modo appunto di essere “Liberi di vivere”. La voglia di rinascere artisticamente che Stefano manifesta è impressionante”.

“Da segnalare l’ efficace scelta di Stefano Sani nel collaborare con un giovane autore con argomentazioni e modo di scrivere assolutamente attuali ed internazionali: un connubio tra esperienza e novità che abbraccia due generazioni distanti ma con ideali assolutamente identici. La produzione del brano è di Andrea De Paoli e Luigi Mosello” spiegano dall’ufficio stampa di Music Universe.