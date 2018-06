La mitica Cantera in partenza por abrir la puerta grande

Savona. Con il calcio giovanile che si avvia al sospirato fine stagione (si sono da tempo concluse le finali regionali, provinciali e di coppa), c’è chi fa sognare per le vacanze di sole e di mare che sono in arrivo e sta mettendo a punto, senza trascurare nessun minimo dettaglio, la possibilità di coniugarle con uno stupendo continuum sportivo.

Non c’è da stupirsi, quindi, se in contemporanea allo svolgimento del Mondiale di Russia il presidente dell’associazione sportivo/ricreativa super partes Cantera Torre de Leon, ing. Piero Pirola, quasi a voler portare un “caldo” messaggio di buon auspicio in questo incalzante e caldo fine di giugno, abbia voluto annunciare la partenza ufficiale dell’ambizioso programma estivo 2018, finalizzato alla valorizzare le “eccellenze” della savonesità, spingendosi anche oltre confine, che sta oramai raccogliendo unanimi consensi in ognuno dei vari settori (sport su tutti) di cui si compone il sodalizio.

A farla da padrone, toccherà ancora una volta al football 2.0, vero fiore all’occhiello dell’attività del gruppo, per il quale è previsto un piano di potenziamento visti i successi e i brillanti risultati raggiunti e la grande richiesta di partecipazione registrata.

E’ proprio Pirola (di cui è giusto ricordare anche l’impeccabile verve con cui svolge il ruolo di “promoter” di eventi e manifestazioni incoraggiato dalla Libertas e dall’Associazione Nazionale Amici dello Sport), che interpellato durante lo svolgimento della bellissima presentazione svoltasi nella sala L. Speranza del Coni Point Savona, ha ritenuto doveroso, anche per soddisfare le aspettative e la curiosità dei tanti virtuosi talenti che sperano ancora di poter essere invitati alle ambitissime spedizioni in terra di Spagna, a fornirci alcune ghiotte anticipazioni.

“Grazie al rapporto di collaborazione instauratosi con Sporturismo (organizzazione con certificazione di tipo A di livello 5 Stelle) daremo continuità all’esperienza ‘barcellonista’, partecipando al progetto aggregativo/sociale all’interno del quale si disputerà il torneo estivo internazionale Copa Catalunya con le categorie Under 19, Allievi A e Allievi B – ha spiegato -. A partire da fine maggio si sono tenute ben quattro riunioni di coordinamento riservate specialmente ai genitori, durante le quali è avvenuta con notevole successo la presentazione degli staff tecnico/organizzativi (estremamente qualificati e competitivi) appositamente composti e sono state ben chiarite tutte le informazioni riguardanti il viaggio (modalità, orari, e mezzo di trasporto), la sistemazione alberghiera e la formula del rispettivo torneo, compreso i particolari inerenti al ‘mini-camp’ e alle eventuali attività ludico/didattiche ed escursioni facoltative che verranno svolte nei tempi di pausa al di fuori delle gare”.

La manifestazione non interferirà minimamente con la calendarizzazione delle società di appartenenza dei giocatori prescelti. “Non senza un briciolo di orgoglio – ha proseguito il numero uno della gloriosa Cantera premiata dalla Federazione Catalana con l’Estrella Dorada -, crediamo con convinzione, di aver confezionato un prodotto-servizio di massima qualità e serietà, che andrà a rafforzare ulteriormente quel consolidato ed apprezzato connubio ‘calcio-divertimento’ che si sta affermando sempre più in campo europeo. Desideriamo che ogni ragazzo che verrà convocato si senta affettivamente legato alla terra da cui proviene calcisticamente e che per lui difendere la mitica maglia della ‘Torrita’, diventi un onore ed un vanto da sbandierare. Colgo l’occasione a tale proposito per ringraziare sentitamente a partire da adesso il cav. Roberto Pizzorno e tutte le società che hanno consentito di buon grado ai loro tesserati di far parte di questa ‘grande festa’ e l’amministrazione comunale che ha già incoraggiato la nostra iniziativa e che ci vede come un veicolo per esportare l’immagine di Savona in cittadine ad alta vocazione turistica come Lloret de Mar e Santa Susanna, vere reginette della rinomatissima Costa Brava. Non ci resta che dimostrare ancora una volta tutto il nostro valore e a questo sono certo penserà il nostro condottiero storico Felicino Vaniglia che mai come in questa edizione abbiamo visto così concentrato sull’obiettivo. Auguri mister, amico fedele, vero sportivo e maestro di vita di intere generazioni di giovani calciatori”.