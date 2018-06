Alassio. In vista delle ormai prossime elezioni amministrative di Alassio, questa sera alle 21, la Lista Civica Alassio 365 – Zavaroni Sindaco incontra la cittadinanza in località Madonna delle Grazie al Ristorante Castello (via Madonna delle Grazie, 27).

“Siamo consapevoli che il territorio vada considerato e valorizzato tutto, alla pari, sia che si tratti di area costiera che di zona collinare. Questa premessa sarà indispensabile per una gestione oculata dei problemi specifici. Occorre incrementare la creazione ed il coinvolgimento dei comitati di quartiere, che debbono avere compiti non solo consultivi, ma anche propositivi rispetto alle scelte amministrative che riguardano i singoli ambiti territoriali. Dovranno svolgersi degli incontri tra Amministrazione e componenti dei comitati per fare il punto sulle cose fatte e su quelle da fare. Intendiamo quindi stabilire un nuovo metodo di rapporto tra le comunità e l’Amministrazione comunale con l’obiettivo di costruire una linea di comunicazione diretta, solida e costante, onde evitare che l’attenzione per le necessità reali sia circoscritta al solo periodo elettorale” dice Zavaroni.

Foto 2 di 2



“La cittadinanza tutta è invitata a prendere parte all’ultimo di una lunga serie di incontri elettorali che si sono tenuti su tutto il territorio cittadino durante questa campagna elettorale ancora in corso. L’obiettivo, come sempre è quello di ascoltare esigenze specifiche ed evidenziare i punti fondamentali del programma” concludono dalla lista Alassio 365 che ricorda agli aventi diritto al voto nel Comune di Alassio che potranno esprimere la loro preferenza domenica 10 giugno 2018, dalle 7,00 alle 23,00, presso il seggio elettorale assegnato. Lo scrutinio inizierà immediatamente dopo la chiusura dei seggi.