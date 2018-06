La Carta d’identità elettronica arriva in altri 6 comuni del Savonese

Casanova Lerrone, Castelbianco, Onzo, Stellanello, Testico e Vendone. Tra il 4 ed il 15 giugno la Carta d’Identità Elettronica arriverà anche in questi Comuni dove sarannno installate le postazioni abilitate ad emettere il nuovo documento.

Si allunga quindi la lista dei comuni savonesi dove sarà possibile fare la carta d’identità elettronica che, dal 31 agosto 2018, arriverà a coprire il 100% della popolazione. Ovviamente ciascun Comune avvierà le pratiche di emissione della Cie nei tempi e nei modi ritenuti opportuni.

L’identità dei cittadini italiani è al sicuro da qualsiasi falsificazione e clonazione, grazie alla nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE), il documento personale che, da luglio 2016, attesta l’identità del titolare in maniera sicura ed in linea con gli standard internazionali, sostituendo il modello cartaceo del documento, tra i più contraffatti in Europa. La CIE è, allo stesso tempo, un documento di identificazione fisica che consente di comprovare in modo certo l’identità del portatore e uno strumento di identificazione digitale che assicura i massimi livelli di sicurezza nell’accesso da parte del titolare ai servizi erogati in rete.

Può essere pertanto considerata una piattaforma di identificazione unica, in grado di assicurare una maggiore efficacia e rapidità nei controlli del territorio e delle frontiere e di fornire un mezzo di accesso sicuro ad aree fisiche (ad esempio luoghi sensibili come aeroporti, stazioni, porti, stadi o mezzi di trasporto) e a servizi erogati in rete da soggetti pubblici e privati.

Una vera e propria rivoluzione a garanzia della sicurezza del cittadino, già dalle procedure di rilascio, durante le quali oltre alle tradizionali informazioni personali del titolare, vengono acquisiti per poi essere memorizzati nel microchip del documento anche i suoi dati biometrici: le immagini del volto e di due impronte digitali.