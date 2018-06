L’Entella arriva in soccorso dell’Albissola?

Savona. L’ Entella del presidente Antonio Gozzi potrebbe ospitare, al Comunale di Chiavari, per alcune gare, l’Albissola, per consentire ai ceramisti di trovare, nel frattempo, la sede giusta, in provincia di Savona, per poi proseguire il torneo di Serie C.

La società savonese sta pensando di giocare, nel Tigullio, le gare di esordio, anche per evitare, vista l’attuale mancanza del campo di casa, di non potersi iscrivere al campionato.

Le altre soluzioni (Bacigalupo e Chittolina) non sono affatto tramontate, ma il “main sponsor”, Giampiero Colla, sta giustamente valutando tutte le opzioni possibili, per dare un campo di casa all’Albissola.