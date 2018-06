Karate, elevato numero di partecipanti al triangolare andato in scena a Quiliano

Quiliano. Si è svolta sabato 23 giugno, nel palasport di Quiliano, la seconda tappa del triangolare Liguria, Piemonte e Côte d’Azur di karate.

Il progetto è nato nel 2017 grazie alla collaborazione tra i maestri Omar Resouani e Franco Quaglia. “Il nostro obiettivo – dichiara Quaglia – era, oltre a quello della condivisione, anche quello, nello specifico, di far acquisire esperienza sul tatami ai nostri atleti liguri in vista delle finali del campionato italiano per le rappresentative regionali in programma il 14 e 15 luglio al centro federale di Roma. Devo dire che sono molto soddisfatto del successo ottenuto dalla manifestazione, vista l’alto numero dei partecipanti, e ringrazio tutti i dirigenti, i tecnici e gli atleti per lo spirito collaborativo dimostrato che ha permesso la buona riuscita della giornata”.

La giornata si è aperta con i saluti da parte di Franco Quaglia, vicepresidente del Comitato regionale ligure della Fijlkam, e del maestro Rodolfo Fersini, quindi sono iniziati i lavori tenuti dal maestro Gennaro Tallarico, pluricampione internazionale, cooadiuvato dal maestro Massimo Fassio, Alan Lazzarini, Franco Pasini, Raffaella Carlini per il Kumite (combattimento), mentre per il Kata (forma) sono intervenuti i maestri Sonia Fiuza e Roberto Ferrigno.

Il regolare svolgimento delle competizioni è stato supervisionato dal maestro Fiorenzo Zucconi e da Aldo Vallicelli, responsabili degli ufficiali di gara.