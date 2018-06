Karate Club Savona: Master ed Esordienti alla ribalta

Savona. Domenica 7 maggio, presso il palasport di Quiliano, si sono svolte le selezioni per il Trofeo Coni, riservato ai ragazzi nati nel 2005 e nel 2006 aventi la cintura verde, blu o marrone.

La selezione aveva l’obiettivo di formare la squadra che andrà a rappresentare la Liguria dal 20 al 23 settembre a Rimini durante le finali nazionali della kermesse italiana. La squadra sarà formata da cinque atleti: tre pesi maschili e due femminili.

Quest’anno hanno partecipato nove atleti del Karate Club Savona e tutti i rappresentati della squadra (cinque) qualificati saranno del sodalizio savonese: Pastorino Davide (40 kg), Genta Micol (42 kg), Pica Gian Lorenzo (50 kg), Albamonte Giorgia (53 kg), Ferrari Nicolò (61 kg).

Sabato 19 e domenica 20 maggio al palazzetto dello sport di Quiliano si è svolto il 6° campionato nazionale Master (dai 36 ai 65 anni) di karate, appuntamento che ha offerto l’opportunità a molti ex agonisti di rimettersi in gioco e di rivivere emozioni che sembravano per loro dimenticate.

La gara, a cui hanno aderito 210 atleti (80 di kata e 130 di kumite) in rappresentanza di novanta società provenienti da tutta Italia, si è svolta in un clima sereno e in linea con il programma previsto dagli organizzatori. Per la Liguria sono arrivate tante soddisfazioni: sei ori, un argento e quattro bronzi, con questo ricco bottino si è guadagnata il primo e terzo posto nella classifica per società nel kata femminile, il secondo posto nel kata maschile e il primo posto nel kumite femminile.

Dei sei titoli nazionali conquistati, tre portano il nome del Karate Club Savona che ha centrato il gradino più alto del podio con tre dei quattro atleti presenti. Medaglia d’oro per Carlini Raffaella (MA – Kumite 55 kg f), Noceto Paolo (MD – Kumite 84 kg m), Quaglia Franco (ME – Kumite +94 kg m).

Ora, dopo qualche settimana di relax, cominceranno gli impegni più ludici che faranno arrivare gli atleti savonesi con entusiasmo e voglia di crescere alla nuova stagione invernale: iniziando con gli esami di cintura a Carcare sabato 2 giugno, per continuare con i vari stage estivi regionali, nazionali ed internazionali.

A giugno si svolgerà l’Eurocamp Karate a Cesenatico, evento da anni nel calendario della Fijlkam che si svolgerà nella riviera Adriatica dal 10 al 23. Per il Karate Club Savona quest’anno saranno presenti dieci atleti nella seconda settimana di camp (dal 17 al 23): Albamonte Giorgia (2006), Brignone Giorgia (2006), Genta Jacopo (2008), Genta Micol (2006), Giordani Paola (2006), Manca Perotti Beatrice (2006), Odello Andrea (2007), Pica Gian Lorenzo (2006), Pugliaro Irma (2008) e Rossello Francesca (2008), che faranno tesoro di tutti i nuovi insegnamenti in modo da poterli condividere a settembre con i compagni di palestra.

Venerdì 29 giugno quattordici atleti del Genta saranno presenti a Bardonecchia allo stage di Vincenzo Figuccio (dt del gruppo sportivo Carabinieri e tecnico della Nazionale Italiana di Karate) per passare una giornata in montagna in compagnia di tanti ragazzi che come loro fanno del karate non solo uno sport ma una vera e propria passione: Albamonte Giorgia (2006), Brignone Giorgia (2006), Ferrari Nicolò (2005), Ferrero Francesca (2004), Galati Vittoria (2010), Genta Jacopo (2008), Genta Micol (2006), Lorenzetti Tommaso (2004), Musso Roberta (2009), Odello Andrea (2007), Pica Gian Lorenzo (2006), Polerà Marco (2004), Pugliaro Irma (2008) e Rossello Francesca (2008).

Dal 1° luglio invece ci sarà il WKF Youth Training Camp a Umag, in Croazia, con relativa competizione mondiale a chiusura dell’evento, la Coppa del Mondo giovanile, manifestazione che nel kumite individuale è valevole per le qualificazioni alle prossime Olimpiadi giovanili (Yog) in programma a Buenos Aires nel 2018. Saranno presenti cinque portacolori del Karate Club Savona: Ferrero Francesca (CA kg +54), Genta Micol (U12 kg 35), Lorenzetti Tommaso (U14 kg 40), Odello Andrea (U12 kg 40) e Polerà Marco (U14 kg 55).