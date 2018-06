Judo: i due giovanissimi della Tiger’s Gym Team a medaglia al Trofeo Ok Club

Alassio. Domenica 17 giugno, ad Imperia, si è tenuto un evento di judo, il primo Trofeo interregionale Ok Club, cui hanno partecipato due cuccioli del Tiger’s Gym Team di Alassio.

I bambini, entrambi classe 2011, hanno conquistato tutti e due una medaglia. Lorenzo Penone, vincendo tre match, si è classificato primo nella categoria 21 kg; Lorenzo Pasotti, con due vittorie, si è piazzato secondo nella categoria 22 kg.

Altro grande risultato per la neo palestra di judo per bimbi di Alassio che è andata la seconda volta in gara e ha fatto nuovamente risultato. Il tecnico Daniele Raimondo e il presidente della Tigers Gym Romualdo Caso si dicono molto contenti dei risultati conseguiti.