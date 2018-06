Italiana Coke, il M5S: “La commissione europea conferma: l’impianto può essere sottoposto a Via”

Liguria. “La legge regionale del 2017 con cui Regione Liguria ha cancellato l’obbligo di Via ex post non si applica retroattivamente e non esclude, dunque, la possibilità di avviare una simile procedura”. A riferirlo sono gli esponenti del M5S, che riportano quanto confermato dalla commissione europea in risposta a un’interrogazione del MoVimento 5 Stelle del marzo scorso, a prima firma Tiziana Beghin, sulla fabbrica Italiana Coke di Cairo Montenotte.

“È la conferma nero su bianco che i nostri dubbi erano fondati quando mettevamo in dubbio il rispetto delle norme comunitarie da parte della Giunta Toti. Secondo i commissari, il fatto che la legge regionale del 1998 in materia sia stata abrogata non cambia il fatto che la Via vada fatta comunque – osserva il consigliere regionale M5S Andrea Melis – Italiana Coke non solo può ma deve essere sottoposto a una Valutazione di Impatto Ambientale, senza che ciò contrasti con alcuna norma regionale.”

“Ora tutti i soggetti competenti, a cominciare dalla Regione, prendano atto delle indicazioni che arrivano dall’Europa e si attivino nei tempi più rapidi affinché Italiana Coke sia sottoposta a Via nel tentativo di ridurre l’impatto ambientale della cokeria, a tutela di cittadini e lavoratori e a salvaguardia dell’intero territorio.”