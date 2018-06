Istituto Superiore di Scienze Religiose Ligure, nessuna chiusura per il polo di Albenga

Albenga. In conformità alla Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium anche la regione ecclesiastica ligure ha aderito al ridisegnamento dell’attività degli Issr sul territorio ligure. Pertanto, a partire dal prossimo anno accademico 2018-2019, si avrà un unico Istituto Superiore di Scienze Religiose Ligure con sede centrale a Genova e due poli FAD (Formazione a distanza) ad Albenga e La Spezia.

“Questo permetterà di mantenere viva ed ancora più qualificata la sede di Albenga dove continuerà la vita accademica senza sostanziali cambiamenti per gli alunni, i quali potranno usufruire di lezioni frontali e di lezioni interattive, ma tutto nella attuale sede di via Trieste le cui aule verranno predisposte con tecnologia a banda larga per il nuovo servizio richiesto. I grandi cambiamenti riguarderanno invece il corpo docenti che diverrà un’unica realtà per tutta la regione Ligure con tre gradi di attività: cinque docenti stabili che coadiuveranno il direttore regionale, insieme ai due vicedirettori delle sedi FAD, nella conduzione della vita accademica; i docenti incaricati titolari di corso ed i docenti tutor (assistenti) che saranno veri e propri referenti per i corsi in videoconferenza per le sedi in cui verranno ricevute le lezioni” spiegano dal polo ingauno.

“Gli alunni che hanno iniziato il percorso con la formula precedente avranno il diritto di completare nel tempo di due anni scolastici i loro rispettivi percorsi, triennale e quinquennale, secondo le modalità finora applicate. Questo percorso richiederà un itinerario a tappe e almeno un intero anno accademico per la sua piena realizzazione, ma consentirà nuove sfide e possibilità di collaborazione per una rete formativa e culturale di livello per garantire un’adeguata preparazione non solo dei futuri docenti di religione cattolica, ma di tutti gli operatori pastorali nei loro rispettivi incarichi diocesani. Questo comunicato dunque desidera smentire definitivamente qualsiasi prospettiva o falsa notizia di chiusura della sede accademica di Albenga e rilanciare con tanto entusiasmo l’invito perlomeno a conoscere ed informarsi in merito a questa possibilità di livello universitario che il territorio ingauno diocesano propone con soddisfazione per i risultati accademici finora raggiunti e riconosciuti sia dalla Facoltà Teologica di Milano, sia dalla Congregazione vaticana per l’Educazione Cattolica” concludono dal Istituto Superiore di Scienze Religiose Ligure.