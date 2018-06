Intervento d’avanguardia al Santa Corona: i complimenti di De Vincenzi

Pietra Ligure. “Desidero fare i complimenti all’intera equipe della Cardiologia Interventistica dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure diretta dal dottor Gian Battista Danzi che, sotto la guida della dottoressa Annamaria Nicolini e del dottor Shahram Moshiri, l’altro ieri ha effettuato un raro e complesso intervento di cardiologia”. E’ il messaggio di Luigi De Vincenzi, vice presidente del consiglio regionale ed ex primo cittadino pietrese.

“Un intervento all’avanguardia, praticato solo in pochissimi centri europei di altissima specialità ed effettuato per la prima volta in Liguria. Per me, che ben conosco le eccellenze del Santa Corona, questa notizia non è certo una sorpresa e penso che tale intervento dovrebbe essere motivo di soddisfazione anche per chi, a Genova, fa finta di non capire e di non voler vedere la grande importanza di un presidio sanitario come quello di Pietra Ligure” aggiunge il vicepresidente del consiglio regionale.

“Chi continua a rendere difficile la vita di questa grande eccellenza, depauperandola ogni giorno, si faccia un esame di coscienza e si renda conto di quale gioiello sia ancora oggi – nonostante i continui attacchi – l’ospedale Santa Corona” conclude De Vincenzi.