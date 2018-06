Innovazione nel settore forestale, al via i bandi per le richieste di finanziamento

Regione. La giunta della Regione Liguria ha autorizzato l’avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura M16.01 riguardante gli “Aiuti per la costituzione e l’operatività dei gruppi operativi del Pei” del Psr 2014-2020, relative alla prima fase e limitatamente al settore forestale.

La sottomisura finanzia la costituzione e l’operatività dei gruppi operativi, promuovendo la cooperazione tra il mondo produttivo e quello della ricerca al fine dello sviluppo, introduzione e diffusione di innovazioni di prodotti, tecniche, tecnologie e impianti, strumenti, prassi e servizi anche di natura economico-finanziaria nel mondo produttivo regionale e specificatamente nei settori agricolo e forestale.

L’innovazione, promossa dai gruppi operativi, è finalizzata al conseguimento di risultati specifici aziendali, che rispondano agli obiettivi del Partenariato Europeo per l’Innovazione (Pei). Possono far parte dei gruppi imprese agricole e forestali, singole e associate; imprese vivaistiche e costitutori di varietà; università, centri studi e istituti di ricerca, pubblici e privati; distretti; Regione Liguria; prestatori di servizi riconosciuti dalla Regione ai sensi della delibera di giunta regionale numero 721 del 2016; altri soggetti operanti nella filiera forestale, nei territori rurali nonché della società civile che sono necessari e rilevanti per l’attuazione del progetto e per il raggiungimento degli obiettivi del Pei.

All’interno di ogni gruppo operativo deve essere scelto un soggetto capofila, in qualità di coordinatore del progetto e rappresentante di tutti i membri del gruppo stesso. Diversi gli interventi ammissibili: attività di animazione e di informazione territoriale, come ad esempio visite individuali e incontri collettivi, per la ricerca di nuovi partner per il costituendo Gruppo operativo; realizzazione di studi propedeutici e di fattibilità finalizzati alla predisposizione del progetto definitivo; progettazione con la descrizione dettagliata dell’innovazione da sviluppare, collaudare, adeguare o attuare e dei risultati attesi e la definizione dei costi; individuazione delle opportune forme di finanziamento. Le risorse finanziarie messe a disposizione di questo bando ammontano a 100 mila euro.

Le domande di sostegno, complete di tutta la documentazione richiesta, devono essere presentate esclusivamente in via telematica tramite il Siar (Sistema Informativo Agricolo Regionale) entro e non oltre 45 giorni a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione del bando in questione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.