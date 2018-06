Inizia il rientro, code in autostrada: 18 km tra Pietra Ligure e Savona, incidente tra Finale e Feglino

Agg. ore 19.30: I km di coda sulla A10 sono diventati 18, tra i caselli di Pietra Ligure e Savona. A peggiorare la situazione, intorno alle 18.45 si è verificato un incidente tra Finale Ligure e Feglino, all’altezza del km 61+400: sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Verde di Finalborgo.

Provincia. Inizia il rientro della domenica sera per i turisti che hanno deciso di trascorrere un weekend in provincia di Savona, e come sempre iniziano le code sulle autostrade.

Al momento le situazioni più complicate si registrano sulla A10 tra i caselli di Feglino e Savona, dove ci sono 10 km di coda, e tra Varazze e il bivio con la A26, tratto nel quale il traffico è intenso.

Nessun problema invece al momento sulla A6 Savona-Torino.