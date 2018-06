Incidente sulla A6: motociclista ferito ad un piede finisce in ospedale

Savona. Un incidente, che di certo poteva avere conseguenze ben più gravi, si è verificato sulla A6 Savona-Torino, pochi minuti prima delle 14.

Un motociclista, per cause ancora in via di accertamento, all’improvviso ha perso il controllo della sua moto, ma fortunatamente nessun altro veicolo è stato coinvolto nel sinistro.

Il centauro, che ha riportato escoriazioni e ferite (una abbastanza rilevante ad un piede), è stato soccorso dai militi della croce bianca di Altare e dal personale del 118 ed è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.