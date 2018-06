Savona. Domani, alle 9, al Molo Marinai d’Italia, sotto la Torretta di Savona, si terrà la Cerimonia dell’Alzabandiera per commemorare il Centenario della Impresa di Premuda del 10 giugno 1918 che vide tra i protagonisti il savonese Giuseppe Aonzo.

“Quel giorno due minuscoli motoscafi dotati di siluri, i MAS 15 e 21, al Comando del CC Luigi Rizzo ed il GM Giuseppe Aonzo attaccarono la Flotta Austriaca, partita la sera del 9 giugno dalla sicura Base di Pola per cercare di sfondare lo sbarramento sul canale d’Otranto, silurando la Corazzata Austriaca Szent Istvan (Santo Stefano) e la Corazzata Tegethoff. La prima affondò alle 6,15 mentre la seconda fu colpita ma, per sua fortuna, i siluri non esplosero e si salvò. La successiva manovra di disimpegno permise ai due MAS di sfuggire alla caccia delle torpediniere austriache e gli permise di tornare ad Ancona, da dove erano partiti la sera del 9 giugno, ‘…..scarichi di siluri, ma carichi di Gloria…’ segnalando con tre razzi bianchi ed uno bianco….. ‘Abbiamo silurato, torniamo alla Base’. Questo importante successo mise fine alla Grande Guerra sul Mare e portò di lì a pochi mesi alla capitolazione dell’Austria Ungheria il 4 novembre 1918. Possiamo affermare che Savona, tramite l’eroico Giuseppe Aonzo, ha un posto di assoluto rilievo nella Storia della Grande Guerra” ricorda Luca Ghersi, presidente dell’Anmi di Savona.

Foto 3 di 3





“Per questa Gloriosa, Audace e Fortunata Impresa i due Comandanti Rizzo ed Aonzo vennero decorati di Medaglia d’Oro al Valor Militare e dal 1939 la data del 10 Giugno è diventata Festa della Marina Militare. Come consolidato da qualche anno per festeggiare degnamento la Nostra Festa – commenta Luca Ghersi Presidente del Gruppo ANMI Vanni Folco – anche sabato eseguiremo l’alzabandiera come ‘prescritto’ dalle antiche tradizioni marinare ed auspichiamo la partecipazione anche dei Savonesi per dare il giusto riconoscimento al nostro concittadino Aonzo che, come ampiamente commentato nella Conferenza del 24 maggio in Sala Rossa a lui dedicata, è stato anche amministratore cittadino tra i due Conflitti Mondiali e sotto la sua reggenza la nostra città ha avuto mutamenti radicali”.

“La Cerimonia vedrà anche la partecipazione del personale della Capitaneria di Porto/Guardia Costiera di Savona la cui caserma è intitolata proprio al GM Giuseppe Aonzo MOVM e sono da sempre uniti nel ricordo e nelle iniziative riguardanti la Marina Militare. Per questo ringrazio della disponibilità il CV Massimo Gasparini al quale ci legano gli stessi sentimenti e la stessa identità di veduta. Ringrazio inoltre il Comune di Savona che, con il sostegno, è sempre vicino e partecipe alle nostre iniziative. Per concludere mi auguro che la partecipazione sia degna del personaggio e della ricorrenza che non è solo Savonese ma Nazionale. W il GM Giuseppe Aonzo, W la Marina Militare, w Savona, w l’Italia” conclude il presidente dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Savona.