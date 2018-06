Il Porto Antico di Genova si prepara alla 19esima edizione di “EstateSpettacolo”

Genova. L'”EstateSpettacolo” del Porto Antico arriva quest’anno alla sua diciannovesima edizione e si conferma l’offerta di spettacoli più varia, articolata e completa dell’estate genovese. Con un cartellone che va dalla metà di giugno e arriva alla fine del mese di agosto la rassegna quest’anno arricchisce la sua programmazione anche dal punto di vista qualitativo.

A partire dai primi giorni di luglio i grandi spettacoli rock e pop come sempre la faranno da padroni nello spazio mozzafiato dell’Arena del Mare, il teatro all’aperto affacciato direttamente sul mare, sul quale si alterneranno artisti che garantiscono emozioni per ogni pubblico: si va dall’idolo dei teenager Riki alla suggestiva musica d’autore di James Blunt, per arrivare alla superband intramontabile dei Simple Minds, alla voce inarrivabile di Anastacia, al rock raffinato dei Kasabian, senza dimenticare il sound nostrano dei Negrita e di Caparezza, i nuovi ritmi di Sfera Ebbasta e Coez, un autore come Yann Tiersen con le sue composizioni polistrumentali.

Ma non saranno solo i grandi nomi della musica proposti da Live in Genova, Goa Boa Festival e Supernova Estate ad animare l’Arena del Mare: la comicità irresistibile dei Bruciabaracche, la “banda comica” più affiatata di sempre, approda al grande palcoscenico dell’Arena del Mare, per la rassegna “Ridere d’agosto… ma anche prima”, affrontando così la sfida di uno spazio da ben 5mila spettatori, con l’ironia travolgente che la contraddistingue da sempre.

A fine luglio ci sarà poi una sorpresa: fedele alla proprio obiettivo di strutturare un’offerta sempre più ampia, anche attraverso l’esplorazione di generi differenti o inusuali per uno spazio tradizionalmente rock, “EstateSpettacolo” consolida la collaborazione già avviata nelle ultime edizione con il Teatro “Carlo Felice” e offre al pubblico dell’Arena del Mare addirittura anche l’opera con ben due titoli che verranno annunciati a breve.

Il teatro all’aperto/coperto, circondato dal mare ma a due passi dal centro storico, accompagnerà come d’abitudine le sere d’estate con la sua offerta multidisciplinare: si comincia il 15 giugno con il Suq Festival, l’ormai tradizionale evento che intreccia teatro, musica, danza, incontri, workshop, mercato mediterraneo e cucine dal mondo, che alla sua 20esima edizione affronta il tema “Donne, isole e frontiere”, abbinando profumi e sapori delle tante cucine e botteghe artigianali con spettacoli teatrali in varie location: piazza delle Feste, Isola delle Chiatte, Chiesa San Pietro in Banchi e tante altre. Il Suq, come sempre, è organizzato dall’Associazione Chance Eventi con la direzione artistica di Carla Peirolero.

Gli appuntamenti dell’EstateSpettacolo spazieranno dalla musica classica dell’Orchestra Sinfonica di San Pietroburgo agli spettacoli presentati da “Ridere d’agosto… ma anche prima”, il Comedy Ring, Antonio Ornano, Tullio Solenghi, e ancora dall’offerta per appassionati di jazz del Gezmataz Festival & Workshop, che spazierà da Bill Frisell a Camille Bertault a Maria Joao-Ogre, al gruppo Joan as Police Woman presentato da Lilith Festival.

“EstateSpettacolo” vuol dire anche cinema: torna infatti anche la nuova scommessa di Porto Antico, la seconda edizione del Cine&Comic Fest, il festival cinematografico più variegato del panorama cinematografico, ideato e realizzato da Porto Antico di Genova, che esplora le interferenze tra cinema e fumetto con una serie di incontri, proiezioni, anteprime cinematografiche e novità che verranno annunciate nelle prossime settimane. Il 4 luglio sul palcoscenico di piazza delle Feste salirà Elio Germano, attore pluripremiato e amatissimo, che si esibirà insieme a Teho Teardo in un reading con musiche ispirato al “Viaggio al termine della notte di Celine”.

È iniziata come una scommessa o poco più ed è diventata una delle location più affollate e richieste: l’Isola delle Chiatte per l'”EstateSpettacolo” si trasforma in un teatro galleggiante, uno spazio letteralmente sospeso tra mare e cielo sul quale verranno rappresentati spettacoli teatrali di assoluta suggestione.

Si comincia con le rappresentazioni del Suq Festival, si prosegue con gli spettacoli “Fantaghirò”, “Alla ricerca di Peter Pan” e “Pierino e il lupo!” di “Ridere d’agosto… ma anche prima”, per arrivare, in tutti i weekend di agosto, agli spettacoli teatrali della serie “Sea Sories”, tutta da scoprire.

L’offerta di Genova Porto Antico “EstateSpettacolo” nell’estate 2018 è davvero multiforme: per tutta l’estate proseguirà infatti anche la mostra multimediale più visitata al mondo, Van Gogh Alive – The Experience, oltre 3mila immagini ad alta risoluzione dei capolavori senza tempo del maestro olandese proiettate su tutte le superfici, all’interno del Modulo 1 dei Magazzini del Cotone, per un’emozione avvolgente e coinvolgente che solo questo “museo impossibile” può dare, con dettagli, particolari, approfondimenti di immagini senza tempo che scorrono senza soluzione di continuità, accompagnate dalle note di Vivaldi, Schubert, Satie, Handel.

Genova Porto Antico “EstateSpettacolo” è un’iniziativa per la città di Porto Antico di Genova S.p.A. (programmi e aggiornamenti sul sito web www.portoantico.it).