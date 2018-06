HaBaWaBa Plus: la Rari Nantes Savona è tra le prime otto squadre

Savona. È arrivata appena fuori dal lotto delle quattro semifinaliste la Carisa Rari Nantes Savona che ha concluso l’HaBaWaBa Plus 2018, il festival internazionale giovanile di pallanuoto, riservato alla categoria Under 13, che si è svolto a Lignano Sabbiadoro, in Friuli.

Alla manifestazione hanno partecipato complessivamente 49 squadre (40 maschili e 9 femminili) provenienti da tre continenti, Europa, America ed Africa, e ben dieci differenti nazioni: Croazia, Egitto, Francia, Grecia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Stati Uniti, Ungheria e, naturalmente, Italia.

Creato nel 2016, l’HaBaWaBa Plus è cresciuto in maniera esponenziale e quest’anno, per la prima volta, la Rari Nantes Savona ha deciso di parteciparvi raggiungendo questo significativo risultato.

Afferma l’allenatore Marcello Polidoro: “Un risultato inatteso, ma estremamente interessante. Siamo arrivati insieme ad un’altra italiana tra le prime otto ed abbiamo avuto la possibilità di scontrarci e di vincere con molte squadre straniere. Ringrazio Alex Patchaliev e soprattutto ringrazio i ragazzini per questa bella esperienza”.

Questa la composizione della squadra biancorossa: Luca Di Piano, Nicolò Franzoni, Samuele Giordano, Francesco Grillo Noberasco, Lorenzo Mantovani, Lorenzo Passalacqua, Alessandro Polidoro Baglione, Andrea Turazzini, Francesco Rutili, Filippo Vivaldo. Allenatore: Marcello Polidoro. Accompagnatore: Francesco Giordano.