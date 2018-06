HaBaWaBa: buoni risultati per le due formazioni della Rari Nantes Savona

Savona. Si è concluso domenica 24 giugno l’HaBaWaBa 2018, il festival internazionale giovanile di pallanuoto che si è svolto, come di consueto, a Lignano Sabbiadoro, in Friuli. Alla manifestazione hanno partecipato complessivamente 136 squadre provenienti da 9 nazioni.

Le due formazioni schierate dalla Carisa Rari Nantes Savona hanno ottenuto buoni risultati. Entrambe dopo la fase eliminatoria hanno partecipato al torneo Silver riservato alle terze e quarte classificate dei gironi eliminatori. La Rari Under 11 si è fermata ai quarti di finale, mentre la Rari Under 9 è giunta fino alle semifinali.

Mariangela Bertonasco, allenatrice della formazione Under 9, afferma: “Il torneo è organizzato bene con squadre provenienti da più nazioni e con l’obiettivo di far giocare i ragazzi con più squadre possibili per conoscere nuove realtà oltre a quelle a cui sono abituati. Infatti, per quanto riguarda la Rari Under 9 abbiamo giocato dieci partite con dieci squadre differenti e questo è ottimo nella prospettiva di crescita di questi ragazzi. Ai miei atleti faccio i complimenti per l’impegno e la correttezza sportiva che hanno messo in ogni match. Non è stato facile per loro visto che per tutti era la prima esperienza in un evento così grande. Si sono impegnati e divertiti e sicuramente ne faranno tesoro per il loro futuro sportivo”.

Soddisfatta anche Cinzia Martorana, allenatrice della Rari Under 11: “Sono abbastanza contenta del risultato ottenuto visto che i nostri bambini, al primo anno Under 11, hanno giocato allo stesso livello di squadre più esperte. Speriamo di fare ancora meglio il prossimo anno”.

La Rari Nantes Savona Under 11 ha schierato Valerio Santoro, Mario Ottonello, Mark Marsella, Alessandro Mantovani, Lars Nieuwenhizen, Marko Furlanetto, Tiziano Cappello, Anthony Buono, Nicolò De Grossi, Norberto De Lucis, Vittorio Giannelli, Alfonso Blanda, Niccolò Biglino. Allenatore: Cinzia Martorana. Accompagnatore: Raffaela Falco De Grossi.

Per la Rari Nantes Savona Under 9 hanno giocato Alessandro Monguzzi, Leonardo Briano, Edoardo Rossi, Tommaso Cannavera, Domenico Grondona, Pietro Bragantini, Luca Demichelis, Leonardo Tassone, Alessio Ferrandino, Stefano Piras, Alessio Mordeglia, Tancredi Arcifa Monassi. Allenatore: Mariangela Bertonasco. Accompagnatore: Marcella Bertonasco.