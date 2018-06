Savona. Edizione dei Giochi Nazionali Bruno Tiezzi da incorniciare per gli atleti dell’H.P. Savona in line quelli che si sono svolti da venerdì 15 a domenica 17 giugno a Fanano, in provincia di Modena.

Cominciamo dai più piccoli, i Giovanissimi, dove una grande Agnese Fiorato ottiene un quarto posto nella 2 giri sprint, due sesti posti rispettivamente nel percorso di destrezza Smile e nella 5 giri in linea ed un ottavo posto nel percorso di destrezza Onda.

Foto 2 di 2



Sempre tra le prime anche Chiara Monachesi ed è sorprendente Vivian Petrini che fornisce ottime prove. Molto bene Ilaria Lucarelli, in costante crescita.

Anche i maschi pari categoria giungono sempre tra i primi: Luca Monachesi conquista il sesto posto nella 2 giri sprint mentre il compagno Samuele Crocco si piazza nono nel percorso destrezza Onda.

Superlative le cinque Esordienti femmine, quasi sempre tra le prime quindici. In questa categoria arrivano due straordinari bronzi: quello di Laila Petrini nella destrezza Smile, per lei anche un ottavo posto nella 2 giri sprint e un nono posto nel percorso di destrezza Onda, e quello di Greta Lucon nel percorso di destrezza Onda, per lei anche tre settimi posti, rispettivamente nel percorso di destrezza Smile, nella 2 giri sprint e nella 8 giri in linea.

Benissimo Nicole Crocco decima nella 8 giri in linea, così come Maddalena Bruzzone e Ludovica Deimani anch’esse tra le prime quindici nonostante siano al primo anno di categoria. Le Esordienti femmine in gara a Fanano erano ben 131.

Bene i tre Esordienti maschi dove spicca l’ottavo posto di Alessandro Briano nel percorso di destrezza Smile mentre il suo campagno Paolo “Pabli” Di Giampaolo rimane nella prima metà della classifica. Bravissimo anche Leonardo Tarditi, un ragazzo che non aveva mai partecipato a gare nazionali a cui la società ha dato fiducia e ne è stata ampiamente ripagata.

Non è ancora stata pubblicata la classifica per società ma l’H.P. Savona in line sarà sicuramente tra le prime cinque. Il presidente Giorgio Pasquini è molto soddisfatto: “Gli atleti hanno gareggiato tutti al massimo, nessuno si è risparmiato. A volte mi hanno addirittura commosso. Grazie infinite a tutto i coach che hanno permesso questo. Per la loro costanza, presenza, attenzione ai minimi particolari. Per la loro umanità, esperienza e passione. Grazie a Gabriella Valsania, Francesca Gervasio, Carlotta Siri, Ernesto Fiorato. Dopo Bellusco un’altra bella soddisfazione!“.