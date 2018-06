Savona. Il Gruppo pattinatori savonesi ancora protagonista ai Campionati italiani di pattinaggio velocità, che si sono svolti a Bellusco (MB). La compagine savonese, grazie ai risultati raccolti dai suoi portacolori, ha conquistato un inaspettato sesto posto nella classifica finale delle società, collocandosi per il quinto anno consecutivo tra le migliori dieci a livello nazionale.

A brillare ancora una volta è Giorgia Valanzano: la spezzina, ormai savonese d’adozione, ha conquistato un argento nella 1.000 metri, un bronzo nella 500 metri e un quarto posto nella 10.000 metri punti ed eliminazione categoria junior femmine. Sfortunato il quarto posto di Gaia Tedeschi che nella 5000 metri a punti allieve femmine: ha sfiorato il podio, mancato per una sola lunghezza.

Foto 2 di 2



Ecco i nomi dei quattordici atleti che hanno difeso i colori bianco verdi: Elena Lampitelli, Pietro Loro, Edoardo Scorza, Giorgia Corsini, Gaia Tedeschi, Chiara Bottinelli, Giorgia Valanzano, Alessio Pintus, Samuele Rapetto, Alberto Scorza, Alessio Verteramo, Ginevra Vezzi, Matteo Casadei e Fiorenzo Musso.

Naturalmente grande soddisfazione per i tecnici Matteo Polletti e Massimiliano Pittatore: “Non è facile per noi confrontarci su questo genere di piste, non potendoci allenare su impianti con curve sopraelevate – hanno dichiarato – siamo contenti del risultato di squadra, anche se a livello individuale potevamo fare decisamente meglio. Ora cercheremo di migliorare ancora in vista dei campionati italiani strada di luglio, in cui cercheremo di essere protagonisti su un circuito a noi più congeniale”.