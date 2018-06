Pietra Ligure. A cinque anni di distanza dalla conclusione dei lavori il Blu Hotel di Pietra Ligure, struttura ricettiva a quattro stelle, sembra pronta, finalmente, per l’attesa apertura: la proprietà, infatti, sta concludendo un accordo per la gestione dell’hotel pietrese, con un gruppo alassino. Ad ora massimo riservo sui nomi e sulla lunga e difficile trattativa. che ha visto in prima linea anche l’amministrazione comunale e il sindaco Dario Valeriani, soddisfatto per la conclusione della vicenda: “Sono sempre rimasto in contatto con la proprietà e abbiamo sempre spinto e appoggiato l’apertura di una struttura ricettiva di questo genere, che aumenta e qualifica la nostra offerta ricettiva”.

L’annuncio della chiusura di un accordo per la gestione dell’hotel era nell’aria da qualche tempo, ma negli ultimi giorni l’accelerata decisiva. L’ultimo sopralluogo nella struttura ricettiva da parte di soggetti interessati alla gestione (difficile l’acquisto che ammonta a circa 14 mln di euro) nel settembre scorso, dopo un’altra estate nella quale l’hotel è rimasto chiuso.

Nei mesi scorsi, invece, ha preso corpo l’interessamento di un gruppo imprenditoriale alassino, con una serie di incontri, trattative e mediazioni che pare abbiano portato ad un esito positivo. Restano da capire i tempi, considerato che l’estate è ormai partita ufficialmente. “Sicuramente faremo una presentazione, attendo dai diretti interessati comunicazioni ufficiali. Senz’altro, una notizia importante per Pietra Ligure e il turismo pietrese” ha aggiunto Valeriani, considerando che restano in sospeso ancora alcune “ferite aperte” per la ricettività pietrese, in primis l’hotel Royal. “Nella nostra cittadina manca un albergo di lusso e mi auguro davvero che questa volta sia quella buona…”.

I numeri del Blu Hotel: l’albergo è nato nel 2013 dopo i lavori di abbattimento dell’ex Villa Assunta e si trova davanti al mare al confine con il comune di Borgio Verezzi; 72 camere con dieci suite su sei piani di altezza, oltre a cinque mini appartamenti, e poi piscina, centro benessere, sala congressi, spazi per i bambini e per amanti della bicicletta; 94 i posti auto, dei quali 74 interrati, mentre 20 sono all’esterno della struttura.