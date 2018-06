Una grande novità al Torneo Dossena

Sta per decollare il progetto che vedrà la Rappresentativa LND Under 18 partecipare per la prima volta nella sua storia al Trofeo “Angelo Dossena” in programma dall’11 al 16 giugno.

La competizione internazionale, giunta alla 42^ edizione, coinvolgerà otto squadre Primavera dei migliori club al mondo divise in due gironi. Per la Lnd è una “prima” prestigiosa in uno dei più importanti tornei internazionali giovanili, in Italia secondo solamente al Torneo di Viareggio.

Una vetrina di altissimo livello, patrocinata dal Coni e Figc, che vede la partecipazione dei più importanti settori giovanili professionistici italiani ed europei. Alla manifestazione, hanno partecipato giovani diventati poi dei campioni: Mattia Destro, Mattia De Sciglio, Stephan El Shaarawy, Andrea Belotti e tanti altri. Il palmarès vede la vittoria di club internazionali prestigiosi come Boca Junior, Atletico Madrid e Dinamo Kiev. Si giocherà a Crema (semifinali e finale), Sergnano, Dello, Asola, Casale Cremasco, Orzinuovi, Fiorenzuola, Vaiano Cremasco, Capergnanica, Caravaggio, Cremona.

La selezione allenata da Fausto Silipo è stata inserita nel raggruppamento con Maribor, Atalanta e Chievo Verona, l’esordio lunedì 11 ore 21 con gli sloveni del Maribor sul campo di Dello (Bs), il giorno dopo con l’Atalanta allo stadio di Fiorenzuola d’Arda (Pc), l’ultima partita del girone mercoledì a Orzinuovi (Bs) con il Chievo Verona. Passano in semifinale le prime due classificate. Nell’altro girone troviamo la Rappresentativa Cremasca, il Flamengo, la Cremonese e il Genoa. Fausto Silipo per l’occasione ha convocato 17 calciatori classe 2000 (tra cui il ligure Botteghin del Ligorna), quattro 1999 e un ragazzo del 2001 appartenenti ai sodalizi di Serie D (13) e ai club dei campionati regionali (9).

“Per la Lnd è una prima assoluta, un grande onore ma al contempo una grande e piacevole responsabilità – sorride Silipo -. Vogliamo fare bene anche se sappiamo che incontreremo il meglio del calcio giovanile professionistico. Dovremo essere bravi a compensare la loro organizzazione di squadre di club con l’intensità e la personalità. Il gruppo è pronto, ci sono ragazzi che hanno giocato il Caput Mundi, altri che ho visionato alla Viareggio Cup, molti che hanno fatto parte dell’ultimo raduno e alcuni al loro esordio con questa maglia. Sono certo che i ragazzi terranno alti i colori della Lnd e sfrutteranno questa prestigiosa vetrina per mettersi in mostra”.

Questo sarà l’ultimo impegno ufficiale stagionale della Rappresentativa Lnd Under 18 che ha iniziato a lavorare da dicembre. I primi due mesi sono stati dedicati ai i pre raduni regionali. Da fine gennaio a fine maggio ha effettuato quattro stage affrontando in amichevole la Juniores del Trastevere, la Primavera della Lazio e l’Under 17 del Frosinone. Dal 19 al 22 febbraio ha partecipato al Torneo Caput Mundi.

Ecco per intero l’elenco dei convocati.



Portieri: Marco Lassi (Sondrio), Alessio Martoreli (Vazzola), Jacopo Cecchi (Grassina).

Difensori: Alessandro Gargiulo (Aversa Normanna), Filippo Perini (Recanatese), Christian Notaristefano (Altamura), Piero Paludetto (Union Feltre), Federico Trevisan (Union Feltre), Emanuele Tipaldi (Scalea), Alessio Scognamiglio (Pavia), Manuel Maggioli (Rimini).

Centrocampisti: Simone Quarzago (Belluno), Alessandro Catalano (Bisceglie), Gianmaria Guadagno (Agropoli), Pietro Messori (Formigine), Federico Botteghin (Ligorna), Giulio Montemezzo (Calvi Noale), Riccardo Vono (Gozzano), Lorenzo Tizi (Tolentino).

Attaccanti: Agostino Mascari (Messina), Davide Follo (Albalonga), Gabriele Martinelli (Savio).