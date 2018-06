Governo, nominati i sottosegretari: oltre a Edoardo Rixi c’è anche il savonese Simone Valente

Savona. Edoardo Rixi sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, come da previsione. Con lui anche il genovese Armando Siri, e non è una sorpresa: che fosse in lizza si sapeva, mancava solo la “casella” esatta. La vera sorpresa, invece, arriva da Savona e dal MoVimento 5 Stelle: tra i sottosegretari del neonato governo giallo-verde, infatti, c’è anche il deputato savonese Simone Valente.

Il parlamentare pentastellato, al suo secondo mandato, farà parte della “squadra” di sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, insieme al collega di partito Vito Crimi e ad altri otto sottosegretari di Stato. Valente si occuperà di Rapporti con il Parlamento e democrazia diretta.

Sono in totale 45 i nomi contenuti nel decreto del presidente della Repubblica: sei viceministri e 39 sottosegretari. La cerimonia di giuramento è prevista per domani (mercoledì) alle 13 a Palazzo Chigi.