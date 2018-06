Goletta Verde, il mare di Laigueglia è in buona salute

Laigueglia. Le acque di Laigueglia sono in buona salute. Lo stabiliscono le ultime rilevazioni della “Goletta Verde”, la campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio delle coste e del mare nostrum.

“Una diagnosi che premia in qualche modo l’impegno del Comune di Laigueglia il quale, in particolare negli ultimi anni, si è adoperato con numerosi progetti, alcuni ancora in itinere, volti alla depurazione delle acque, facendosi promotore di campagne di sensibilizzazione sulla materia – spiegano dall’amministrazione comunale del borgo marinaro – Peraltro, Laigueglia sta rinnovando proprio in questi giorni l’adesione alla carta di partenariato del Santuario Pelagos, che la riconosce come un comune virtuoso nell’adozione delle misure utili alla tutela dei mammiferi marini”.

“Molto resta ancora da fare, senza dubbio, per migliorare la condizione delle coste liguri in quanto, nelle rilevazioni effettuate dalla Goletta (ventitré i punti monitorati), ancora alcuni Comuni liguri non sono completamente fuori dal rischio di inquinamento, specie nei tratti in prossimità di foci e canali. Si è consapevoli, in ogni caso, che per raggiungere il massimo risultato occorre che i singoli ‘tasselli’ costieri del Mar Ligure siano perfettamente composti e combacianti, allineati agli standard imposti dalle normative europee. Un lavoro di grande impegno per le nostre istituzioni, cui il monitoraggio compiuto periodicamente e con continuità da Legambiente è di grande aiuto”.