Alassio. L’ottavo appuntamento della 13ª edizione della Coppa Città di Alassio – Spring Cup è stato dedicato ai Giovanissimi 2004.

Sabato 26 e domenica 27 maggio dodici squadre, delle quali sette provenienti da fuori Liguria, si sono affrontate al campo Ferrando in 36 partite, al termine delle quali è stato eletto vincitore il Rosta; seconda posizione per la Sestrese, terza per l’Ospedaletti. Christian Di Salvo (Rosta) è stato decretato miglior giocatore del torneo; Samuele Ricci (Ospedaletti) è stato premiato quale miglior portiere.

di 12 Galleria fotografica Coppa Città di Alassio: i Giovanissimi 2004









I risultati della prima fase, con partite di un tempo della durata di 20 minuti.

Girone A

Baia Alassio – Dianese e Golfo 2-1, Sestrese – Voluntas Nizza 4-1, Bollengo Albiano – Villastellone 0-1, Baia Alassio – Sestrese 1-2, Dianese e Golfo – Bollengo Albiano 1-0, Voluntas Nizza – Villastellone 1-0, Baia Alassio – Voluntas Nizza 0-1, Dianese e Golfo – Villastellone 0-1, Sestrese – Bollengo Albiano 0-0, Dianese e Golfo – Sestrese 1-4, Voluntas Nizza – Bollengo Albiano 0-0, Baia Alassio – Villastellone 0-1, Voluntas Nizza – Dianese e Golfo 1-1, Baia Alassio – Bollengo Albiano 1-2, Sestrese – Villastellone 1-0.

Classifica: Sestrese 13, Villastellone 9, Voluntas Nizza 8, Bollengo Albiano 5, Dianese e Golfo 4, Baia Alassio 3.

Girone B

Albenga – Ospedaletti 0-0, San Giuseppe Riva – Vicus 0-0, Rosta – Mario Bettinzoli 3-0, Albenga – San Giuseppe Riva 1-1, Ospedaletti – Rosta 0-1, Vicus – Mario Bettinzoli 1-0, Albenga – Vicus 0-1, Ospedaletti – Mario Bettinzoli 3-1, San Giuseppe Riva – Rosta 0-2, Ospedaletti – San Giuseppe Riva 2-1, Albenga – Rosta 0-0, Albenga – Mario Bettinzoli 4-0, Vicus – Ospedaletti 1-1, Vicus – Rosta 0-1, San Giuseppe Riva – Mario Bettinzoli 1-0.

Classifica: Rosta 13, Ospedaletti 8, Vicus 8, Albenga 6, San Giuseppe Riva 5, Mario Bettinzoli 0.

I risultati delle finali.

11°/12° posto: Mario Bettinzoli – Baia Alassio 1-0

9°/10° posto: San Giuseppe Riva – Dianese e Golfo 5-4 (d.c.r.)

7°/8° posto: Albenga – Bollengo Albiano 2-0

5°/6° posto: Vicus – Voluntas Nizza 4-1 (d.c.r.)

3°/4° posto: Ospedaletti – Villastellone 7-6 (d.c.r.)

1°/2° posto: Rosta – Sestrese 4-0

Di seguito i nomi dei protagonisti del torneo.

Baia Alassio (All. Fabio Mioso): Tornago Simone, Bruzzone Andrea, Russo Daniele, Schiano di Colella Simone, Parascosso Davide, Donu Mario, Quartara Mattia, Jebbar Mounir, Bregolin Alessandro, Stalla Andrea, Pesenti Bonadonna Giovanni, Leoni Lorenzo, Stiantoni Fabio, Resende da Silva Riccardo.

Albenga (All. Stefano Savona): Gandolfo Nicolò, Monfasani Giorgio, Giordano Claudio, Panero Matteo, Valdissera Mattia, Morchio Tommaso, Secco Edoardo, Graziani Gabriele, Robello Giorgio, Graziani Thomas, Zandonella Edoardo, Pastorino Gabriele, Vannozzi Alessandro, Sadak Salim, Midouni Badre, Gallo Matteo, Parrelli Francesco, Campodonico Mattia, Parise Alessandro.

Dianese e Golfo (All. Renis Kapiti): Ardissone Federico, Vianello Manuele, Borri Tommaso, Chiaravalli Luca, Degl’innocenti Alessandro, Dulluku Albion, Gandolfo Mattia, Zambruno Filippo, Hasanaj Indios, Pastorino Matteo, Messaoud Ayoub, Ognibene Gabriele, Pagano Giacomo, Favale Francesco, Ceresi Alessandro.

Ospedaletti (All. Alessandro Di Marco): Agramante Moreno, Barbagallo Lorenzo, Bonaccorso Mattia, Bossi Alessandro, Canale Giovanni, D’Alessandro Marino, Fazzini Nicola, Gatti Nicolò, Laura Lorenzo, Lodovici Nicolò, Luppino Lorenzo, Praticò Alessio, Recine Tommaso, Ricci Samuel, Rovere Michele, Scaramozzino Nicolò, Zoccali Mattia.

Sestrese (All. Danilo D’Amico): Baldassarre Emanuele, Cangialosi Andrea, Cristoforo Andrea, D’Amico Matteo Mario, Fernandez Betancour Massimiliano, Garbarino Pietro, Ghibaudo Nicolò, Marino Davide, Mariotti, Mariotti Gabriele, Plua Campoverde Wiliam Stefano, Puppo Mattia, Quintino Samuele, Scarfì Alessandro, Siri Edoardo.

San Giuseppe Riva (All. Valentino Bertolino): Fangherazzi Giulio, Rumiato Matteo, Arena Eyango Ivan Herman, Gallarato Simone, Beltramo Daniele, Ferreri Fabio, Trinchero Fabio, De Caprio Mario, Geremia Gabriele, Vergnano Gabriele, Bertolini Emanuele, Piumatti Edoardo, Campana Giulia, Rubatto Davide, Pallavidino Nicolò, Borra Luca, Cersosimo Alessandro, Ronchetti Matteo.

Voluntas Nizza (All. Giuseppe Orlando): Nespolo Edoardo, Galandrino Andrea, Piana Giovanni, Montebelli Cristian, Martino Francesco, Bortoletto Andrea, Fiore Davide, Carelli Simone, Auteri Filippo, Martino Taddeo, Dalbon Alessandro, Ghignone Roberto, Cazzola Simone, Chini Lorenzo.

Vicus (All. Davide Muzzupappa): Boetto Emanuele, Nicola Tommaso, Gonella Christian, Cucchi Pierpaolo, Caroti Andrea, Chiattone Matteo, Bonasera Mattia, Rabhi Youns, Pastore Mattia, Tamburini Luca, Solera Alessandro, Roccati Filippo, Guido Marco, Morero Simone, Muzzupappa Gabriel, Becchio Marco, Cuniberti Andrea, Borgogno Matteo.

Bollengo Albiano (All. Sergio Vigna): Magnino Riccardo, Jacquemod Filippo, Bravo Andrea, Monte Marek, Gillio Gabriele, Sassano Tommaso, Marino Leonardo, Picco Luca, Orlarey David, Bardhoku Andrea, Boifava Matteo, D’Alberto Marco, Gillio Mattia, Bovo Leonardo, Popescu Lorenz, Praduroux, Gianluca.

Rosta (All. Carmelo Christian Tripodi): Meotto Francesco, Tripodi Domenico, Caramiello Simone, Corbella Gabriele, Tessore Diego, Cossetto Andrea, Carrus Luca, Iovino Aniello, Gigantiello Vincenzo, Passarelli Fabio, Di Salvo Crhistian, Chiarelli Alessandro, Moroni Luca, Pizzi Andrea, Traversa Roberto, Geninatti Cole, Daghero Gabriele, Pavanello Stefano.

Villastellone (All. Ciro Lotti): De Nicolò Jacopo, Gariglio Stefano, Suriano Stefano, Barge Alessandro, Barbasso Thomas, Lisanti Denis, Perrone Paolo, Rosano Gabriele, Nauman Tommaso, Muserra Davide, Guarnieri Edoardo, Blancone Andrea, De Cata Vito, Capella Riccardo, Migliore Andrea, Iachetta Mirko, Scialdone Simone, Bari Andrea.

Mario Bettinzoli (All. Andrea Pederzani): Bonetti Leonardo, Pozzi Francesco, Pesa Edoardo, Dodon Vladimir, Cavagnini Mirko, Cipriano Andrea, Ezomaitik Soufiane, Ricci Alberto, El Habi Walid, Bariselli Marco, Tagliani Nicola, Zaccone Bruno, Dridi Aziz, Ndreu Giulio, Burceni Stefano.