Giornata di pesca sportiva in barca per i bambini grazie ad Assonautica Savona

Savona. Tutto esaurito per l’iniziativa organizzata da Assonautica Savona che per la giornata di domani ha organizzato una prova di pesca sportiva (i pesci saranno tutti rilasciati) dalla barca per i bambini. Le imbarcazioni impegnate saranno 37 e non ci sono più posti disponibili per partecipare.

Il ritrovo è fissato per le 8 dai pontili di Assonautica a Miramare (ex Funivie). “La pesca sportiva è uno sport che può essere praticato insieme da genitori e bambini, permettendo loro di trascorrere del tempo insieme serenamente. E’ nostra intenzione, avvicinando i bambini a questa attività, cercare di insegnare loro il rispetto della natura, ad avere uno stile di vita ecosostenibile ed attento alle altre forme di vita. Nostro compito sarà cercare di evitare la competizione tra bambini ed unire il gioco alla didattica. Dovremo insegnare, una volta pescato il pesce, a trattenerlo delicatamente e a rilasciarlo in acqua prima possibile. Il rispetto della natura è sempre e comunque la prima regola della pesca sportiva” precisano da Assonautica.

Chi è in possesso della prenotazione confermata dovrà trovarsi alle 8,30 sulla banchina e gli imbarchi inizieranno alle ore 9 circa. A conclusione dell’iniziativa è previsto un rinfresco.