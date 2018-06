Giornata Mondiale del Rifugiato: a Roccavignale torneo di calcio interculturale con i migranti

Roccavignale. Il progetto SPRAR di Roccavignale in collaborazione con i comuni di Millesimo, Cengio, Cosseria e Murialdo organizza per la giornata mondiale del rifugiato un torneo interculturale di calcio presso il campo sportivo comunale di Millesimo, il 20 giugno, con inizio alle ore 14:30 e fino alle ore 18:30.

A seguire dalle 19:00 fino alle 22:00 circa in Piazza Pertini verrà offerto un buffet multietnico di cibo africano e italiano.

Sarà inoltre presente un’ esposizione con le creazioni artistiche fatte dai beneficiari del progetto SPRAR effettuate nei laboratori espressivi. La manifestazione sarà animata dalle danze e dalle musiche africane in collaborazione con l’ASD Djenkady.

“Lo scopo principale della manifestazione, spiega il Sindaco di Roccavignale Amedeo Fracchia, è quella di promuovere l’integrazione attraverso attività di tipo ludico-ricreativo, coinvolgendo i beneficiari del progetto all’interno del tessuto sociale Valbormidese e attivandosi (in virtù di una sensibilizzazione riguardo alle modalità di accoglienza promosse ed esercitate dal progetto SPRAR) sull’aspetto dell’immigrazione in generale”.

“La festa è rivolta ai beneficiari del progetto SPRAR e a tutti coloro che per varie ragioni sono stati rifugiati, ma anche vuole coinvolgere l’intera popolazione del territorio Valbormidese e gli operatori sociali del progetto e gli enti locali che ne fanno parte” conclude il primo cittadino.

Il referente per l’ente gestore Ziglioli Simone commenta: “In occasione della Giornata mondiale del Rifugiato, insieme ai Comuni, abbiamo pensato di creare delle occasioni di incontro e scambio per permettere a tutti di poter conoscere meglio la realtà di queste persone. Incontrare, conoscere i rifugiati, capire come questo progetto gestisce l’accoglienza e promuove una reale integrazione può diventare un’occasione per immaginare insieme nuovi percorsi, per costruire una società più giusta, una democrazia più compiuta, un Paese migliore.”