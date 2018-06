Giornata Mondiale del Donatore di Sangue: appuntamenti a Savona ed Albenga

Savona. “Il 14 giugno ricorre la celebrazione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. La ricorrenza è stata istituita nel 2004 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO World Health Organization), scegliendo come data quella della nascita del biologo austriaco Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni. Il tema scelto per il 2018 è

“Be there for someone else. Give blood, share life” (in italiano “Sii disponibile per qualcun altro. Dona sangue e condividi la vita”)”. A ricordare la ricorrenza è il Presidente di Avis Liguria Alessandro Casale.

“È un’occasione importante per ricordare che tutti i progressi scientifici e le relative ricadute in questo ambito della medicina non sarebbero possibili senza il Donatore di Sangue, evidenziare il ruolo che il Donatore volontario di Sangue riveste ed il suo contributo gratuito alla società. Avis coglie l’occasione per ringraziare tutti i Donatori per la loro disponibilità. Per celebrare la ricorrenza Avis, che con i suoi Donatori copre oltre il 40% del fabbisogno di sangue in Liguria, ha organizzato da levante a ponente eventi in tutta la nostra regione” prosegue Casale.

Tra gli eventi organizzati da Avis nel savonese quello del 14 giugno, proprio a Savona, in piazza Sisto IV per sensibilizzerà e informare sulla donazione del sangue. Appuntamento anche ad Albenga, in occasione della 20° edizione del San Giorgio Sport Show, dal 13 al 17 giugno, dove Avis incontrerà presso il proprio stand i giovani con attività di promozione e sensibilizzazione.