Ceriale. Questa tornata di elezioni comunali hanno consegnato un nuovo exploit storico e senza precedenti di preferenze per un solo candidato alla carica di consigliere: Luigi Giordano, a Ceriale, ha totalizzato la bellezza di 552 voti, un vero e proprio record per la cittadina cerialese dove i votanti sono stati poco meno di tre mila. Significa che quasi un cittadino su cinque ha votato il candidato della lista a sostegno di Luigi Romano, eletto sindaco con il 49,54% dei consensi.

Un risultato senz’altro straordinario se pensiamo che in comuni molto più grossi di Ceriale i massimi si attestano in media tra le 600 e le 800 preferenze. “Sono rimasto senza parole quando ho visto i voti: ringrazio di cuore tutti i cittadini cerialese che su di me hanno riposto fiducia e tante aspettative, non li deluderò…” ha ribadito questa mattina lo stesso Giordano.

di 19 Galleria fotografica Amministrative 2018, lo spoglio dei voti a Ceriale









Ovviamente appare scontata una sua nomina a vice sindaco di Ceriale: dopo anni di dura opposizione all’amministrazione uscente di Ennio Fazio, Giordano è riuscito quindi a trascinare alla vittoria Luigi Romano, che questa mattina è stato proclamato in Comune nuovo sindaco.

“Ora ci metteremo subito al lavoro sul programma amministrativo – ha aggiunto Giordano -. Lavoreremo uniti e al fianco dei cittadini: inizio finalmente un nuovo percorso, in relazione al cambiamento espresso dai cittadini con questo voto”.

Quanto alla composizione del Consiglio comunale: per la maggioranza sono stati assegnati 8 seggi nel parlamentino cerialese, Eugenio Maineri (289 preferenze); Laura Vollero (224 preferenze); Valentina Molli (165 preferenze); Monica Cavallaro (83 preferenze); Giorgio Vigliercio (75 preferenze); Luca Tognetti (68%); Rosanna Gelmini (63 preferenze).

Per la minoranza della lista a sostegno di Nicolangelo D’Acunto sono stati assegnati tre seggi: Valeria Cammarata (165 preferenze); Fabrizio Dani (130 preferenze). Fuori dal Consiglio comunale per solo voto (129) l’ex assessore del Comune di Albenga Diego Distilo.

Per la minoranza della lista a sostegno di Arturo Moreno è stato assegnato un solo seggio in Consiglio comunale.

Per la giunta comunale che sarà al fianco di Luigi Romano in questo mandato amministrativo, oltre al ruolo di vice sindaco per Giordano, dovrebbero essere sicuri Eugenio Maineri, Laura Vollero e Valentina Molli. “Ci riuniremo con tutto il gruppo questa sera o al massimo domani mattina” ha detto questa mattina il neo sindaco di Ceriale Luigi Romano.