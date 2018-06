Spotorno. Ancora buoni risultati per l’Asd Ginnastica Libera che nel fine settimana appena trascorso ha partecipato ai campionati nazionali Uisp di ginnastica ritmica tenutisi a Bologna.

Le spotornesi Elisa Testa, Emily Vitali, Chiara Mossa, Delia Grumeza e Sofia La Scala sono scese in pedana nella categoria H con la squadra cinque cerchi; qualche errore ha pregiudicato il loro risultato.

Nella gara individuale di Seconda Categoria, Delia ha eseguito uno splendido esercizio al cerchio; bene anche Elisa e Sofia.

Tra venerdì 8 e sabato 9 giugno erano in gara le piccole della società, le atlete al di sotto degli 8 anni di età, che si sono cimentate nella categoria Piccoli Oscar. Sono arrivati un argento per Eva Astigiano ed un bronzo per Arianna Cioè nella gara individuale combinata; inoltre le ginnaste della Libera hanno conquistato altri due argenti: uno con l’esercizio di squadra di Teresa Passalacqua, Giorgia Magnone e Dalia Narsete e l’altro con Chiara Garzoglio, Chiara Frexia e Marina Bartoletti.

Nella categoria Mini Prima Allieve buona esecuzione per Beatrice Bernini e splendido risultato per Ilaria Prestia che hanno ottenuto un quinto posto a pari merito.

Si concludono così le trasferte nazionali della Ginnastica Libera, le cui atlete aspettano tutti i loro sostenitori sabato 16 giugno alle ore 21 per il fantastico saggio di fine anno sul tema “Revival Anni 60/70” nella palestra Sbravati.