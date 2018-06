Spotorno. Si è conclusa domenica 27 maggio la trasferta a Spoleto, in Umbria, per la Asd Ginnastica Libera, impegnata nei campionati nazionali Confsport. Moltissime le società partecipanti, ben 35, nel campionato Élite categoria A1 e A2 e poi nella categoria B.

Nella giornata di ieri, sabato 26 maggio, a scendere per prima in pedana è Matilde Cantini nella categoria A Junior, che esegue un buon esercizio al cerchio con grinta e sicurezza che le fa ottenere l’ottavo posto; nell’esercizio al nastro raggiunge il sesto posto. Per le Senior, Noemi Costabile è quinta alla palla e ottava alle clavette. Per concludere la giornata, spotornesi in gara anche con l’esercizio di squadra open con Cecilia Lorenzi, Laura Ruda, Giulia Zunino, Matilde Cantini e Noemi Costabile, che si sono misurate con le migliori squadre nazionali come la società Fortebraccio, piazzandosi al nono posto.

di 12 Galleria fotografica La Ginnastica Libera ai campionati nazionali Confsport









Nella giornata di domenica si parte con Bianca Buccoliero, classe 2010, la più piccola in gara, nella categoria B Giovanissime con l’esercizio al corpo libero: grandi doti e tanti sorrisi la piazzano all’ottavo posto. Tra le Allieve, ottimo piazzamento per Sindi Domi quinta nell’esercizio alla palla e per Marilù Rota quarta alle clavette; Giada Nieuwenhuizen si classifica decima sia nel cerchio che nella palla.

L’ultima gara della giornata vede impegnate, per la categoria Junior e Master, Laura Ruda e Giulia Zunino; quest’ultima giunge quinta al nastro e sesta alle clavette, mentre Laura ottiene due terzi posti a palla e clavette.

Finisce così la trasferta per le ginnaste della Libera di Spotorno, che andranno a breve a concludere la stagione sportiva con il consueto saggio di fine anno che si terrà nella palestra Sbravati sabato 16 sul tema “Anni 60 e 70”. L’invito a vedere all’opera le splendide atlete spotornesi, dalle piccolissime alle più grandi, è rivolto a tutti.