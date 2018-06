Gestione del trauma fisico nei bimbi: incontro a Bardineto

Bardineto. La Croce verde di Bardineto, in collaborazione con il team Cosmos, organizza per domani sera, alle ore 20:30, un incontro dal titolo “la gestione del trauma fisico in infanzia – un punto di vista multidisciplinare”. La partecipazione è rivolta a genitori insegnanti educatori e assistenti dell’infanzia e la partecipazione è gratuita. Responsabile del progetto è il Dottor Alessandro Pieri.

L’incontro di domani sera è il secondo degli appuntamenti inseriti nel Progetto infante – la salute dei figli: informarsi prevenire e agire. Tra i relatori, il Dott. Igor Forsinetti, Fisioterapista che tratterà “La natura del trauma fisico: modificazioni somatiche, sintomi e valutazione della gravità”; la Dott.ssa Renata Rebaudo, Biologa Nutrizionista e Infermiera per l'”Ostruzione respiratoria e ingerimento di sostanze nocive: consigli per la prevenzione e l’intervento”; il Dott. Alessandro Pieri, Psicologo per le “Conseguenze psicologiche del trauma fisico: consigli per la gestione e la comunicazione con il bambino”; la Dott.ssa Silvia Brundu, Counselor professionista per la “Preoccupazione e ansia del genitore prima, durante e dopo il trauma”, la Dott.ssa Elisa Montini, fisioterapista e Osteopata per la “Valutazione cranio-sacrale del benessere psico-fisico del bambino”.

La serata si concluderà intorno alle ore 23.