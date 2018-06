Genova EstateSpettacolo, la grande musica russa inaugura la stagione degli eventi musicali

Genova. Prende il via Genova Porto Antico EstateSpettacolo 2018, la rassegna di musica, teatro, cabaret e cinema che con oltre 60 spettacoli in quasi due mesi accompagnerà genovesi e turisti durante questa lunga e calda estate. Se per il palco dell’Arena del Mare bisogna pazientare ancora qualche giorno, il teatro coperto di Piazza delle Feste inizia la sua programmazione domani, venerdì 29 giugno, con i primi ospiti stranieri direttamente dalla Russia.

Sarà infatti l’Orchestra Sinfonica Statale di San Pietroburgo Klassika A. Kantorov a dare il La con un programma che riproporrà i più celebri brani della musica classica russa.

Diretta dal Maestro Kantorov, l’orchestra, molto nota e stimata nel panorama internazionale, è composta da oltre 60 elementi che porteranno in scena le arie di Tchaikovsky da “Lago dei cigni” e “Capriccio Italiano” ma anche “Schecheresada” di Pimsky-Corsakov.

Il concerto, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, vede un forte coinvolgimento del Comune di Genova insieme con il Consolato Russo con sede nella nostra città e vuole avvicinare ancora di più le due realtà che già in passato hanno avuto modo di collaborare.

Genova Porto Antico EstateSpettacolo continua sabato 30 giugno con il primo degli spettacoli sull’Isola delle Chiatte: La leggenda di Fantaghirò della rassegna Ti racconto una fiaba… d’estate, il primo di tre appuntamenti di teatro per ragazzi realizzati da Teatro Garage.

Genova Porto Antico EstateSpettacolo è un’iniziativa per la città promossa e coordinata da Porto Antico di Genova S.p.A. con la co-organizzazione del Comune di Genova. Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, le novità, il backstage il sito di riferimento è www.portoantico.it, e sono sempre attivissimi i vari social network: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Spotify, sempre con l’hashtag ufficiale #EstateSpettacolo18.

“Aiutateci sempre a farvi divertire” si conferma il motto dell’estate in Porto Antico, una richiesta di collaborazione che rinnoviamo al nostro pubblico, sempre attento e collaborativo e fondamentale nell’aiutarci a mantenere gli spazi di spettacolo sicuri e a norma, per vivere serate all’insegna della serenità e senza ansie. Come sempre la sicurezza è per noi una priorità assoluta e sappiamo di poter contare, nei necessari controlli di legge che faremo, sulla pazienza e sulla disponibilità del pubblico, la cui collaborazione è fondamentale.

Come di consueto non saranno ammessi (elenco indicativo e non esaustivo) valigie, trolley, borse e zaini più grandi di 15 litri di capienza; bevande contenute in lattine o bottiglie più grandi di 0,5 litri (sono ammesse bottiglie con capienza inferiore a 0,5 litri senza tappo); bombolette spray (inclusi antizanzare, deodoranti, creme solari); bevande alcooliche di qualsiasi gradazione; sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive e materiale infiammabile; animali di qualsiasi genere e taglia; ogni genere di oggetto contundente (bastoni per selfie e treppiedi, ombrelli e aste); penne e puntatori laser; droni e aeroplani telecomandati; strumenti musicali e trombette da stadio; iPad e tablet; biciclette, skateboard, pattini e overboard; coltelli o altri oggetti da punta o da taglio.

PORTO ANTICO ESTATESPETTACOLO 2018 – IL PROGRAMMA

ARENA DEL MARE

Dal 7 luglio al 2 agosto

• Sabato 07 luglio: Costa Zena Festival – Al Bano e Romina Power

• Lunedì 09 luglio: Live in Genova 2018 – Riki “Maniatour Summer 2018”

• Martedì 10 luglio: Live in Genova 2018 – James Blunt “The Afterlove Tour”

• Mercoledì 11 luglio: Live in Genova 2018 – Simple Minds “Live ‘18”

• Venerdì 13 luglio: Goa Boa Festival – Negrita + Kiol

• Sabato 14 luglio: Live in Genova 2018 – Anastacia “Evolution The Tour 2018”

• Domenica 15 luglio: Live in Genova 2018 – Sfera Ebbasta “Rockstar Tour 2018”

• Giovedì 19 luglio: Live in Genova 2018 – Kasabian

• Venerdì 20 luglio: Goa Boa Festival – Motta + Ministri + Pinguini Tattici Nucleari + Makai + Viito

• Sabato 21 luglio: Goa Boa Festival – Caparezza + Mudimbi + Voina

• Domenica 22 luglio: Goa Boa Festival – Tedua + Frah Quintale + Achille Lauro + Myss Keta

• Mercoledì 25 luglio: Goa Boa Festival – Coez + Coma_Cose + Francesco De Leo

• Giovedì 26 luglio: “Ti Porto all’opera” Teatro Carlo Felice – Madama Butterfly

• Venerdì 27 luglio:“Ti Porto all’opera” Teatro Carlo Felice – Il Barbiere di Siviglia

• Sabato 28 luglio: “Ti Porto all’opera” Teatro Carlo Felice – Madama Butterfly

• Domenica 29 luglio: “Ti Porto all’opera” Teatro Carlo Felice- Il Barbiere di Siviglia

• Martedì 31 luglio: Palco sul Mare Festival – Nomadi

• Mercoledì 1 agosto: Supernova Estate – Yann Tiersen

• Giovedì 2 agosto: Ridere d’Agosto… ma anche prima – Bruciabaracche

PIAZZA DELLE FESTE

Dal 15 giugno al 3 agosto

• 15/24 giugno – 20° Suq Festival – Teatro del Dialogo 2018

• Venerdì 29 giugno: Orchestra sinfonica statale di San-Pietroburgo “Classica” A.Kantorov – Chaykovskiy e le sue opere

• Mercoledì 04 luglio: Cine&Comic Fest – Viaggio al termine della notte con Elio Germano e Teho Teardo

• Giovedì 05 luglio: Cine&Comic Fest – Zerocalcare e Nova: Il Fumetto Generazionale.

+ Ocean’s 8 Di Gary Ross Anteprima (The Space Cinema)

• Venerdì 06 luglio: Cine&Comic Fest – Gabriele Salvatores, Il Regista (In)Visibile. Passioni, Generi E Supereroi Nel Cinema Di Un Premio Oscar.

+ 12 Soldiers Di Nicolai Fuglsig Anteprima italiana (The Space Cinema)

• Sabato 07 luglio: Costa Zena Festival – Comici in alto mare

• Sabato 07 luglio: Cine&Comic Fest – Maurizio Nichetti: Autobiografia di un cartone animato. Interviene Ivan Silvestrini. (Libreria Coop Porto Antico)

+ La Settima Musa Di Jaume Balaguerò Anteprima Italiana (The Space Cinema)

• Domenica 8 Luglio: Cine&Comic Fest – Come nasce una storia Disney (Libreria Coop Porto Antico)

+ Film Di Chiusura La Terra Dell’abbastanza (Palazzo Ducale)

• Giovedì 12 luglio: Ridere d’Agosto… ma anche prima – Comedy Ring

• Venerdì 13 luglio: Ridere d’Agosto… ma anche prima – Antonio Ornano “Antology”

• Sabato 14 luglio: Lilith Festival – Lilith per il Centro Antiviolenza Mascherona.

• Con Esmeralda Sciascia, Rosacustica, Lobina, Lucilla e La Vie On Road, Giorgia D’Artizio.

• Domenica 15 luglio: Lilith Festival – Lilith per il Centro Antiviolenza Mascherona e Non una di meno. Con Carlot-ta, Cristina Nico, Sarah Stride, Valentina Amandolese.

• Lunedì 16 luglio: Palco sul Mare Festival- I Pirati dei Caruggi “Sotto a chi ciocca”

• Giovedì 19 luglio :Gezmataz Festival & Workshop- Bill Frisell “When you wish upon a star”

• Venerdì 20 luglio: Gezmataz Festival&Workshop- Camille Bertault “Pas de geant”

• Sabato 21 luglio: Gezmataz Festival & Workshop – Maria Joao “Ogre”

• Domenica 22 luglio: Gezmataz Festival & Workshop – Sounds from the harbor + Gezmataz Ensemble

• Martedì 24 luglio: Filarmonica Sestrese “C. Corradi – S. Ghio”con Napo – Faber

• Mercoledì 25 luglio – Lilith Festival – Joan As Police Woman. Con Sabrina Napoleone

• Giovedì 26 luglio: Ridere d’Agosto… ma anche prima – Tullio Solenghi “Decameron – Un racconto italiano in tempo di peste”

• Venerdì 27 luglio: Palco sul Mare Festival – 80 voglia di GNU

• Sabato 28 luglio: Palco sul Mare Festival – Pivio & Aldo De Scalzi “Suonare il cinema”

• Lunedì 30 luglio: Palco sul Mare Festival – La Reunion dei Reunion: 35 anni di musica e musicisti

• Mercoledì 01 agosto: Music Line: 40 anni di musica a Genova

• Giovedì 02 agosto: Porto Metal Fest 2018 – Strana Officina, Necrodeath, Trevor And The Wolves, Septem, Winterage, Path Of Sorrow

• Venerdì 03 agosto: Porto Antico Progfest 2018 – Ancient Veil, Sophya Baccini’s Aradia, Get’em Out, Outside The Wall

• Domenica 5 agosto: T&M Live – “A Casa di Lucio”

ISOLA DELLE CHIATTE

• 21/24 giugno: 20° Suq Festival – Spettacoli teatrali

• 30 giugno: Spettacolo per ragazzi a cura di Teatro Garage – La leggenda di Fantaghirò

• 5 luglio: Spettacolo per ragazzi a cura di Teatro Garage – Alla ricerca di Peter Pan

• 11 luglio: Spettacolo per ragazzi a cura di Teatro Garage – Pierino e il Lupo!

• 11 agosto: Sea Stories – Marinai, Briganti, Pescatori

• 18 agosto: Sea Stories – Cantata per un Vecchio Marinaio

• 23-27 agosto: Sea Stories – La Leggenda Di Ernest Shackleton: L’eroe Dei Mari

PALCO MILLO

• 17 luglio: Gezmataz Festival & Workshop – The Mississipian Jazz Ensemble

• 19/22 luglio: Gezmataz jam sessions

• 26 luglio: Real Games – improvvisazione teatrale. Maniman Teatro

• 27 luglio: L’Indipendente Festival: Misfatto, Nabisca, Mladen, Christian G., Rovinatos

• 28 luglio: Farfalle Impazzite per UILDM

• 29 luglio: Fame, saranno famosi – il musical. CFA Genova

• 30 luglio: The Bustermoon