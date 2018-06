Gazebo della Lega per sostenere la raccolta firme per l’elezione diretta del presidente della repubblica

Liguria. Sabato 2 e domenica 3 giugno la Lega organizza anche in Liguria la raccolta firme per l’elezione diretta del presidente della Repubblica.

“In 25 Comuni, con 50 postazioni, da ponente a levante, dalla costa all’entroterra, i liguri potranno venire a firmare ai nostri gazebo per sottoscrivere la proposta della Lega sull’elezione diretta del capo dello Stato: è ora che lo scelgano direttamente i cittadini. Mettere la propria firma sarà il modo migliore per festeggiare la democrazia nel giorno della Festa della Repubblica” dichiara Edoardo Rixi, vicepresidente del gruppo Lega alla Camera dei deputati e segretario della Lega in Liguria.

Ai gazebo sarà anche possibile aderire alla campagna tesseramento Lega 2018 per sostenitori, simpatizzanti e militanti.

Nel savonese saranno allestiti gazebo ad Alassio in via Torino sabato dalle 9.30 alle 18; ad Andora in viale Roma sabato dalle 9 alle 13; ad Albenga in piazza IV Novembre sabato dalle 10.30 alle 17 e in piazza del Popolo domenica dalle 10.30 alle 17; a Ceriale in piazza della Vittoria sabato e domenica dalle 10 alle 17; a Loano sulla passeggiata a mare sabato dalle 9 alle 12.30; a Pietra Ligure in piazza San Nicolò domenica dalle 14 alle 18.30; a Savona in via Paleocapa sabato e in corso Italia domenica dalle 15 alle 19; a Pontinvrea in piazza Indipendenza domenica dalle 9 alle 12; a Varazze presso il mercato sabato dalle 9 alle 13; a Millesimo in piazza Italia sabato dalle 9 alle 14; a Cengio al Bar Maya di via Valbormida 67 sabato dalle 9 alle 18; a Carcare in via Garibaldi sabato e domenica dalle 9 alle 12.