Andora. Un “appello del cuore” per salvare tre gattini e la loro mamma. A lanciarlo è Monica, che lavora nella scuola di Andora: “Sono stati trovati nel cortile – racconta – probabilmente la giovane gattina è stata abbandonata li perché incinta e lei si è intelligentemente rifugiata lontana dalla strada e dal pericolo, sotto il terrazzo della scuola”.

Lì sono nati tre gattini: “Sono totalmente neri – racconta Monica – con occhi verdi stupendi e sanissimi. La neo mamma è giovanissima, non ha nemmeno un anno: razza tipo certosina, grigia con occhi verdi. Sembra addestrata, dolcissima e bisognosa di vero affetto e casa”.

Ora la donna con le sue colleghe sta provvedendo a nutrirli ed accudirli, “ma purtroppo non possiamo fare altro – spiega – perché ognuna di noi ha gia due gatti adulti a casa e non possiamo adottare anche loro. E le associazioni che abbiamo contattato hanno detto di avere già troppi animali randagi da ‘sistemare’, quindi non sappiamo per trovare loro la meritata famiglia, prima che spariscano o che li portino via”.

L’appello ha quindi l’obiettivo di trovar loro una casa. Chi fosse interessato può contattare Monica al 347/8025423.