Frode fiscale e reati ambientali: ecco l’operazione della Guardia di Finanza, 3 arresti

Savona. Sono cinque in tutto le persone colpite da una misura cautelare nella vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza contro i reati ambientali e fiscali che ha riguardato sia i rapporti tra la Fg Riciclaggi e una cooperativa di lavoro, così come il filone investigativo riguardante Ferrania Ecologia, società che gestisce il biodigestore e i miasmi prodotti dall’impianto, con la relativa emissione di sostanze nocive.

Numerose le perquisizioni tra la Val Bormida, il capoluogo savonese e la provincia di Cuneo: Claudio Busca, vice presidente dell’Unione Industriali di Savona, e Narciso Cova sono finiti in carcere, per Marta Rosso sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per Claudia Busca e Leano Tardito il gip del Tribunale di Savona Alessia Ceccardi ha disposto l’obbligo di dimora nel Comune di residenza e di firma. Altre quattro persone sono state indagate a piede libero per concorso nei reati fiscali.

Per gli arrestati, in relazione alle rispettive posizioni di responsabilità all’interno delle due aziende savonesi, è stata contestata l’associazione per delinquere, finalizzata all’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (frode fiscale), per il periodo compreso dal 2011 al 2017.

L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore Vincenzo Carusi, trae origine da una attività ispettiva di polizia economico-finanziaria condotta nei confronti di una cooperativa di lavoro, emersa – al termine degli accertamenti condotti – come soggetto economico fittizio. Durante la verifica fiscale, i finanzieri hanno accertato che la società di riciclaggio e smaltimento rifiuti, al fine di ottenere vantaggi fiscali e contributivi, aveva creato ad hoc la cooperativa deputata alla formale assunzione dei lavoratori: questi ultimi, già dipendenti della società, venivano assunti dalla cooperativa continuando a svolgere, tuttavia, le stesse funzioni. Era sempre la cooperativa che, poi, fatturava alla società il costo delle prestazioni, senza procedere – se non in minima parte – al pagamento delle imposte e contributi dovuti.

Questo escamotage ha consentito – nel tempo – alla società di portare in deduzione dal proprio reddito i costi relativi alle prestazioni fittiziamente rese dalla cooperativa e, contestualmente, risultare in regola con il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva), attestazione necessaria per poter partecipare agli appalti pubblici.

Nel corso dell’operazione, che vede coinvolti – a vario titolo – circa quindici indagati, sono stati anche sottoposti a perquisizione un impianto industriale utilizzato per la trasformazione dei rifiuti ed un’area ubicata nel territorio della provincia di Cuneo, ove risulterebbe stoccato “compost”, materiale organico proveniente dalla raccolta differenziata urbana (“umido”), risultato dagli accertamenti, invece, rifiuto speciale.

Al vaglio delle Fiamme Gialle numerosa documentazione afferente ad analisi commissionate a laboratori chimici per qualificare la natura del “compost”. Sequestrati beni e valori per oltre 1,7 milioni di euro.

Agli indagati vengono contestati anche reati ambientali, connessi alla lavorazione, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti non conforme alla normativa di settore.

Resta alta, quindi, l’attenzione della Guardia di Finanza per un comparto molto sensibile quale quello dei rifiuti, potenzialmente foriero di gravi irregolarità anche penalmente rilevanti, nel settore fiscale, ambientale e della spesa pubblica.