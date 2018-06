Franco Vazio confermato vice presidente della Commissione Giustizia

Liguria. Per un’altra Legislatura ancora nella commissione Giustizia della Camera dei Deputati, con la carica di vice presidente: questa mattina è arrivata la nomina per il deputato albenganese Franco Vazio (Pd), capolista in Liguria alle scorse elezioni politiche.

“Ora inizia un duro lavoro ed un confronto serrato” ha scritto il parlamentare sulla sua pagina Facebook e sul suo sito internet.

“Di fronte ad un contratto di Governo M5S-Lega, che in tema di Giustizia mina alla radice le garanzie del “Giusto Processo” e le “Conquiste di Legalità”, patrimonio ormai del nostro Paese, mettendo a repentaglio diritti fondamentali, ho accolto con grande entusiasmo la proposta di fare nuovamente parte della Commissione Giustizia” spiega Vazio.

“Il lavoro da fare sarà complesso, anche in ragione del fatto che il confronto con la maggioranza e il Governo sarà senz’altro duro. Essere, però, anche rieletto Vice Presidente con tanti voti, oltre il doppio a disposizione del partito di mia appartenenza, mi riempie di orgoglio e mi assegna anche compiti istituzionali di garanzia e di attenzione rafforzati”.

“Metto a disposizione di tutti, a partire dalle Associazioni professionali e da quanti operano nel mondo della Giustizia, la determinazione, la voglia di ascoltare e la responsabilità istituzionale di sempre. Il tempo delle parole e delle promesse elettorali è finito; cominciamo a camminare, la strada da percorrere è lunga e impegnativa” conclude il deputato Dem.