Fondo strategico, dalla Regione interventi a sostegno di startup e commercio

Liguria. Nuove risorse entro il 2018 per le startup e il commercio ligure. La riunione di oggi del Comitato di indirizzo tecnico del Fondo strategico regionale (sezione imprese) ha pianificato alcuni interventi per il sostegno dell’impresa da attuare entro il prossimo autunno in parte attraverso bandi, in parte attraverso la società regionale Ligurcapital.

In particolare, Ligurcapital avrà un affidamento di 5 milioni di euro da destinare alla partecipazione nel capitale delle società da sostenere. Di questi, 1,5 milioni saranno investiti per startup innovative, 3 milioni per finanziamenti agevolati nel settore del piccolo commercio erogati attraverso bandi indirizzati su aree specifiche di pregio al fine di riqualificare l’offerta commerciale e turistica integrata del territorio. Per la riqualificazione dei mercati coperti, identificati come punti di eccellenza del commercio di prossimità, è previsto un fondo di garanzia di 1,5 milioni.

“È un’iniezione importante di liquidità nel sistema a sostegno della crescita e dello sviluppo – hanno dichiarato il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore allo sviluppo economico Andrea Benveduti al termine della riunione – auspichiamo che interventi come questi possano portare a un’ulteriore accelerazione nell’occupazione e nelle opportunità di lavoro nel territorio, che dopo un lungo periodo vedono un inizio di ripresa che va sostenuta”.