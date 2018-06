Flow Outdoor Festival: a fine settembre la seconda edizione

Finale Ligure. “Sei un biker e sei interessato anche alle escursioni in grotta? Nutri una passione per la corsa e ti incuriosisce anche il sup? Sei tipo da mare e adori avventurarti nell’entroterra? Che tu sia sportivo o appassionato, esiste un solo luogo in grado di offrirti tutte le potenzialità del suo territorio naturalmente dedicato all’outdoor, è Finale Ligure”.

Questa è la presentazione del Flow Outdoor Festival by Vibram, che intende aprire le porte del Finalese e permettere di vivere esperienze da protagonisti dal 27 al 30 settembre.

Quattro giornate che coinvolgeranno atleti, appassionati, addetti al settore e pubblico con attività, escursioni, contest, conferenze in uno spazio naturale che dalla vegetazione incontaminata dell’entroterra si protende verso la vastità del mare.

Reduce da una prima edizione 2017 che ha registrato 25.000 visitatori e la partecipazione di oltre 1.100 atleti, il Festival dell’outdoor Finalese, sin dal suo esordio, ha collezionato un tripudio di sorrisi e la consapevolezza, fra i presenti, di condividere un’avventura straordinaria. Una potente energia sprigionata da chi vi ha preso parte, ricordi, testimonianze dirette e sensazioni, il tutto documentato dal videoreport 2017 con cui poter ripercorrere alcuni momenti dello scorso evento.

Flow by Vibram torna con una nuova edizione e si svolgerà in collaborazione con due grandi manifestazioni, così da rendere ancora più speciale l’atmosfera che si creerà a Finale Ligure dal 27 al 30 settembre: da una parte l’alto valore sociale di Finale for Nepal, giunto alla nona edizione, divenuto un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arrampicata e dell’outdoor che ogni anno si trovano a Finalborgo per dare il loro proprio contributo all’attività di sostegno e solidarietà alla popolazione nepalese portata avanti dall’associazione di volontariato Finale for Nepal attraverso numerosi progetti; dall’altra la competizione sportiva con il Grand Finale Enduro World Series.

Due grandi eventi che porteranno a Finale Ligure i migliori atleti internazionali di arrampicata e mountain bike e che il pubblico presente potrà incontrare ed acclamare. Una novità di questa edizione di Flow by Vibram è la EWS Challenger, dedicata agli appassionati di mountain bike che vogliono percorrere una parte dei tracciati della FinalEnduro, una gara non competitiva all’insegna del divertimento e dello sport ed aperta a chiunque voglia iscriversi.

Flow by Vibram si preannuncia già un evento di grande attrattiva: dal 27 al 30 settembre ti accoglierà nel Finalese per far vivere da protagonisti tutte le potenzialità di un territorio naturalmente dedicato all’outdoor. Sarà inoltre allestita, a Finalmarina e Finalborgo, un’area expo dedicata a partner e sponsor, tra cui Vibram, da quest’anno partner ufficiale dell’evento: aziende di settore con i propri stand espositivi che, a stretto contatto con operatori e visitatori, offriranno l’opportunità di testare nuovi materiali, presentare brand e prodotti.