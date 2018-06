Finale Ligure. Si avvia verso la conclusione il cantiere di via Drione. Lo annunciano con grande orgoglio il sindaco Ugo Frascherelli e l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Guzzi: “Ormai i lavori sono quasi ultimati, entro la fine della prossima settimana la ditta terminerà il cantiere ed a seguire i posatori”.

Guzzi appare soddisfatto di questo primo lotto che riprenderà ad ottobre in via Molinetti: “Se non avessimo avuto lo stop di quasi 3 mesi per i ritrovamenti archeologici a questo punto saremmo a parlare del termine dell’intera riqualificazione. Ma andiamo avanti pensando che sarà un gran successo ugualmente”.

Il primo cittadino prepara di nuovo la fascia ed il taglio del nastro: “Il primo pensiero va ai commercianti ed ai residenti del quartiere che hanno subito disagi per questi 6 mesi. Ma siamo certi che saranno ripagati dal rilancio che avrà la zona”. E gli artefici del cambiamento di Pia continuano: “L’amministrazione ha deciso di puntare ad una chiusura serale di via Drione per dar modo alle attività di essere favorite dal passeggio, e allo stesso tempo garantire la viabilità nelle ore giornaliere. Predisporremo sistemi di chiusura automatici in modo da creare una possibilità di utilizzo della via interamente pedonale, in base alla stagione e alle eventuali feste che si vorranno di volta in volta organizzare. Insomma una funzione polivalente della via ora riqualificata”.

L’inaugurazione è prevista nei primi giorni di luglio, una volta ultimata la via con gli arredi urbani, le nuove alberature e la nuova illuminazione.