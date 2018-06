Finale è pronta all’unica ultramaratona ligure

Manca poco ormai al via della Corsa della Corona, evento unico organizzato dall’Asd RunRivieraRun di Finale Ligure. Si tratta della prima ed unica UltraMaratona della Liguria che vedrà la partenza e l’arrivo a Finalborgo con l’attraversamento da parte dei podisti di ben 10 comuni per un totale di 70 km. Prevista anche una versione ridotta di 28 km.

I partecipanti si potranno immergere in un paesaggio unico, fra i monti e il mare attraverso Calice Ligure per poi salire fino ad Eze e arrivare a Canova di Magliolo. Da lì proseguiranno per il Melogno e scenderanno a Calizzano. Qui nella piazza ci sarà l’arrivo per gli atleti impegnati nella 28 km, mentre per tutti gli altri si continua per Bardineto, Toirano e, giunti al mare, si correrà con la costa a fianco lungo Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Borgio Verezzi per poi tagliare l’ambito traguardo a Finalborgo.

Previsto dagli organizzatori l’allestimento di un Villaggio della gara nei chiostri di Santa Caterina già dal venerdì dove ci si potrà iscrivere, mentre sabato sarà aperto fino all’arrivo dell’ultimo ultramaratoneta. La premiazione sarà svolta presso l’Auditorium di Santa Caterina intorno alle 21. I primi classificati uomo e donna riceveranno la Corona d’oro e d’argento.