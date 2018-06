Finale Ligure. Parole di approvazione per la vittoria di Marco Melgrati ad Alassio arrivano anche da Finale Ligure e, per la precisione, da Finale Ligure Viva.

Come è noto, infatti, il Movimento Civico di Finale Ligure Viva ha da tempo aderito a Politica per Passione, il gruppo fondato proprio dal neo-sindaco della città del Muretto e pungolo all’interno della coalizione di centro destra.

Commenta Ferdinando Pattaro, coordinatore di Finale Ligure Viva: “Porgiamo le nostre congratulazioni a Marco Melgrati per la carica che ha saputo conquistare. L’esperienza alassina dimostra che si può vincere anche contro un sindaco uscente che punta al secondo mandato. Ed è anche la prova che non basta infiocchettare la città con inaugurazioni e cerimonie, alla fine i cittadini premiano i risultati tangibili”.

“La vittoria di Melgrati dimostra anche che le logiche di partito e le visite di ministri e altre cariche partitiche nulla possono contro un candidato indipendente, con una squadra e un programma che viaggia con i piedi per terra e ancora alle esigenze dei cittadini”.

Tuttavia, nonostante le congratulazioni per la vittoria, per il movimento civico finalese si apre una fase di discussione e riflessioni proprio sulla coalizione di centro destra, con il modello-Toti uscito con le ossa rotta da questa tornata elettorale. Ora bisognerà vedere quali ripercussioni si avranno sul lavoro e le trattative in corso nel centrodestra finalese in vista delle elezioni comunali del 2019, con la ricerca di un candidato sindaco unitario.