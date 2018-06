Finale Ligure, tutto pronto per l’inaugurazione della “Galleria” di via Brunenghi

Finale Ligure. “Non più un semplice sottopasso, ora una vera galleria curata e valorizzata dagli studenti dell’Ipsia”. Il sindaco di Finale Ligure, Ugo Frascherelli, si prepara ad inaugurare “La Galleria”, come è stato rinominato il sottopasso di via Brunenghi che ogni giorno è solcato da centinaia di persone che si spostano tra Borgo e Marina. I lavori di riqualificazione sono iniziati ad inizio 2018 e terminati poco dopo Pasqua.

Martedì 12 giugno alle 12 è in programma l’inaugurazione che ha atteso la posa dei lavori degli studenti dell’Ipsia. Andrea Guzzi, assessore ai lavori pubblici, si mostra orgoglioso dell’opera conclusa: “Abbiamo finanziato con circa 65 mila euro questo intervento, fortemente voluto dall’amministrazione, per dare un segnale di interesse per via Brunenghi, una via strategica e nevralgica per Finale Ligure, che da molti decenni non è interessata da lavori pubblici di rilievo. Entro la fine del 2018 il Sindaco conta di avere un progetto per l’intera via da realizzare a lotti funzionali, quindi il settore lavori pubblici farà in modo di averlo. Nell’immediato cercheremo di intervenire con manutenzioni mirate per eliminare alcune criticità e pericoli dovuti ai marciapiedi dissestati a causa delle radici superficiali, ma la vera svolta si otterrà con la nuova progettazione complessiva.”

Il sindaco ringrazia la progettista, l’architetto Chiara Manarola, e la classe del professor Sergio Olivotti “che hanno concretizzato l’idea dell’amministrazione di rilancio del quartiere. Ed inoltre voglio anche ringraziare i commercianti e i residenti della zona che hanno sopportato i disagi derivanti dal cantiere”.

Tutto pronto dunque per il taglio del nastro in attesa della chiusura del cantiere di via Drione che si prevede a fine giugno per “un’altra cerimonia di apertura di una zona di Finale che da tempo aspira ad un rilancio”.