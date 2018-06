Finale Ligure, entra in funzione il nuovo autovelox sul rettilineo di Varigotti

Finale Ligure. Sarà attivo da questa mattina il nuovo autovelox fisso posizionato sul rettilineo che attraversa il centro abitato di Varigotti all’altezza dei Bagni Lido Moderno e del Varicotti’s. A causa della sua conformazione, auto e moto percorrono il tratto a grande velocità, con ovvie conseguenze dal punto di vista della sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Per questo motivo, residenti e turisti hanno chiesto all’amministrazione comunale di installare un apparecchio per rilevamento della velocità che faccia da deterrente nei confronti di chi ama pigiare un po’ troppo sull’accelleratore e quindi non rispetta il limite dei 50 chilometri orari in vigore in quel tratto.

L’autovelox sarà operativo solo in presenza di una pattuglia della polizia municipale. L’amministrazione Frascherelli sta già predisponendo i turni degli agenti e perciò l’apparecchio dovrebbe essere in piena funzione nei prossimi giorni.