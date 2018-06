Finale Ligure. Continuano le attività di manutenzione e restyling della passeggiata Migliorini a Finale Ligure.

Da ieri sono iniziati i lavori di riqualificazione della Fontana dal Marinaio sul lungomare. L’amministrazione Frascherelli ha deciso di sostituire le piastrelle ormai vetuste e danneggiate in più punti. “L’intervento durerà qualche giorno ed in seguito verranno risistemati e controllati i meccanismi di luci e getti – spiega il primo cittadino Ugo Frascherelli – Anche a Varigotti l’amministrazione ha iniziato con la ditta di manutenzione del patrimonio comunale a sistemare la recinzione del centro civico Fontana che da anni risulta danneggiata e arrugginita. Il retro sarà carteggiato e ridipinto, mentre il fronte Aurelia, più esposto, sarà in parte sostituito e rimesso a nuovo, con la manutenzione delle colonne di ingresso che presentano crepe vistose in più punti. Molte altre sarebbero le necessità sia sul civico che sul territorio, stiamo cercando di affrontarle per dare le corrette risposte a cittadini e residenti. Ci spiace di non essere sempre tempestivi ma facciamo il possibile come è giusto che sia.”

Foto 2 di 2



L’amministrazione finalese dopo questi interventi punta ad affrontare via Brunenghi, il lungo tratto pedonale in più punti rovinato dalle radici delle alberature. A breve saranno abbattute 3 piante nella zona più pericolosa, all’altezza dell hotel Derby, ed in seguito sistemata la pavimentazione sperando di tamponare una situazione brutta oltre che pericolosa. In attesa del progetto che il sindaco conta di avere entro fine anno.

“Il Comune di Finale per l’annualità 2017 e per quest’anno ha dedicato parecchie risorse a manutenzione strade e manutenzione patrimonio comunale – spiegano ancora dal municipio – Molte le situazioni che in questi mesi si stanno risolvendo su molti alloggi di proprietà e su immobili del Comune in generale. Ancora tanto da fare ma soddisfatti che parecchie richieste annose siano esaudite”.