Finale Ligure, al via la pulizia dei rii

Finale Ligure. Al via la pulizia dei fiumi nel finalese. Gli interventi sono stati programmati dall’amministrazione del sindaco Ugo Frascherelli, che spiega: “Luglio è uno dei mesi durante i quali è possibile avviare le procedure di pulizia degli alvei. Continueremo quindi il lavoro iniziato a febbraio, che riprendeva le iniziative di settembre”.

“Due anni fa l’amministrazione ha avviato un appalto triennale per lo sfalcio e la pulizia dei rii – prosegue il primo cittadino – Una scelta di programmazione che ci permette di essere operativi in modo tempestivo durante le finestre temporali ammesse dalla norma e dalla legge”.

Andrea Guzzi, assessore a lavori pubblici e protezione civile, puntualizza: “Durante il mese di Luglio ormai alle porte concentreremo le risorse su alcuni punti critici sui tre corsi d’acqua della nostra città e su alcuni rii minori. La ditta incaricata e i tecnici comunali hanno già effettuato i sopralluoghi del caso. Dobbiamo ragionare in base alle risorse economiche a disposizione e le criticità rilevate. Inizieremo dall’Aquila, il tratto vicino a Porta Reale. Passeremo successivamente alla parte alta dello Sciusa, più o meno dalla scuola di Calvisio fino alla ex cartiera”.

“Altro punto riguarda il Pora all’altezza della zona industriale, per evitare che la vegetazione cresca bordo strada come sta accadendo , creando pericolo anche alla circolazione stradale. Opereremo anche nella parte centrale del Pora, all’altezza ponte di ferro. Faremo valutazioni in corso d’opera, difficile essere troppo precisi oggi. Per quanto riguarda i rii minori interverremo su Varigotti e su Marina seguendo un programma iniziato lo scorso autunno. Dopo questa finestra temporale sfrutteremo quella di settembre, proprio precedente al periodo più piovoso”, concludono dal municipio.