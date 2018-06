Finale, dalla segreteria del Pd “sollecitazioni” sugli interventi urgenti per la città

Finale Ligure. “Molte sono le iniziative e i lavori realizzati dalla amministrazione Frascherelli in questi quattro anni di governo della Città. Molte restano le cose da fare per le quali abbiamo evidenziato in sede di maggioranza ai propri rappresentanti in Giunta di assumere le opportune decisioni”. Così la segreteria del Partito Democratico finalese annuncia di aver sollecitato una serie di interventi.

“In particolare abbiamo sollecitato: un urgente intervento per la sistemazione dei marciapiedi di Via Brunenghi e avvio della progettazione definitiva di tutta l’arteria da Marina a Borgo; l’accelerazione per il completamento di Via Drione a Finalpia, assicurando il mantenimento della viabilità di ingresso veicolare alla stessa; la definitiva sistemazione di Piazza Inegagge a Calvisio e interventi di miglioramento del Plesso Scolastico” dicono dal Pd di Finale.

“E ancora: la verifica delle Aree Parcheggio a Marina, Borgo, Pia, Varigotti e acquisizione di nuovi spazi parcheggio per il periodo stagionale; la realizzazione definitiva della Rotonda verso l’Autostrada; interventi per migliorare il decoro urbano su tutto il Lungomare finalese con un restyling generale; la verifica e gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche in tutti i Centri Urbani; la definizione di un Regolamento Comunale per l’uso delle Bici nei Centri Storici e nella viabilità Urbana. Per altre questioni attendiamo indicazioni e proposte dai cittadini” concludono dalla Segreteria del Pd di Finale.